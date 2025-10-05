Po vážné nemoci zemřela starostka Jirkova u Chomutova Havlátková Jurštaková

Zvolena starostkou byla po volbách v roce 2022. Předtím deset let působila jako místostarostka. V samosprávě začínala v roce 2006, kdy ji občané poprvé zvolili do zastupitelstva. Jako starostka se zaměřovala především na investice a rozvoj Jirkova. Řadu projektů se jí podařilo dokončit.
Narodila se v roce 1961 v Sokolově a vystudovala Střední ekonomickou školu v Žatci. Do ODS vstoupila v roce 1998. Bezmála 20 let pracovala jako vedoucí odboru Stavebního bytového družstva v Chomutově, poté působila v rodinné výrobní firmě na manažerské pozici, uvedl deník.