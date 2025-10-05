Po vážné nemoci zemřela starostka Jirkova u Chomutova Havlátková Jurštaková

V sobotu zemřela ve věku 64 let starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS), která dlouhodobě bojovala s vážným onemocněním. Informoval o tom Chomutovský deník, kterému zprávu potvrdil první místostarosta Jirkova Josef Šebek (Svobodní).

Starostka Jirkova u Chomutova Dana Havlátková Jurštaková pořádala pravidelná setkání s občany. (1. března 2023) | foto: FB - Město Jirkov

Zvolena starostkou byla po volbách v roce 2022. Předtím deset let působila jako místostarostka. V samosprávě začínala v roce 2006, kdy ji občané poprvé zvolili do zastupitelstva. Jako starostka se zaměřovala především na investice a rozvoj Jirkova. Řadu projektů se jí podařilo dokončit.

Narodila se v roce 1961 v Sokolově a vystudovala Střední ekonomickou školu v Žatci. Do ODS vstoupila v roce 1998. Bezmála 20 let pracovala jako vedoucí odboru Stavebního bytového družstva v Chomutově, poté působila v rodinné výrobní firmě na manažerské pozici, uvedl deník.

