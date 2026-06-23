Vešel do kanceláře a začal ho bít. Policie popsala útok na místostarostu Jirkova

Incident se odehrál přímo v budově jirkovské radnice. Útočník tam přišel za místostarostou, který ho pustil k sobě do kanceláře. „Tam měl vzápětí obviněný poškozeného fyzicky napadnout údery pěstí a kopáním,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Podezřelého ještě na radnici zadrželi strážníci městské policie, kteří na místo dorazili jako první. Následně ho předali do rukou státních policistů. Muž zatím zůstává v policejní cele.
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Drama na radnici. Místostarostu napadl muž, policie útočníka hned zadržela
Motiv útoku kriminalisté dál zjišťují. Podle informací iDNES.cz však napadení může souviset s Šebkovou prací ve vedení města.
Sám místostarosta se k incidentu odmítl blíže vyjádřit. „Šetří to policie, nemohu k tomu nic říct,“ uvedl Šebek, který při potyčce utrpěl zranění a museli ho ošetřit v nemocnici.
Vyjádření nechystá ani jirkovská radnice. „Nebudeme se k tomu z důvodu vyšetřování vyjadřovat,“ sdělil tiskový mluvčí Vladimír Vacula.