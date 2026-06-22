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Drama na radnici. Místostarostu napadl muž, policie útočníka hned zadržela

Miroslava Strnadová
  15:43

Místostarosta Jirkova Josef Šebek. | foto: www.jirkov.cz

Nepříjemné ráno zažil v pondělí místostarosta Jirkova na Chomutovsku Josef Šebek (Svobodní). Jak zjistila redakce iDNES.cz, přímo v budově tamního městského úřadu ho napadl agresor. Politik musel po incidentu vyhledat lékařské ošetření. Útočníka na místě zadrželi policisté, podle nichž nepoužil žádnou zbraň.

„Dnes dopoledne jsme vyjížděli do budovy městského úřadu v Jirkově, kde mělo dojít k napadení úřední osoby. V souvislosti s tímto incidentem jsme zadrželi jednoho muže a případem se dále zabýváme,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Šebek redakci událost potvrdil. „Ano, byl jsem napaden. Jsem nyní na vyšetření v nemocnici,“ uvedl politik v odpoledních hodinách.

K čemu přesně na místě došlo, neuvedl. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu prověřování se k nechtěl blíže vyjadřovat ani k útočníkovu motivu.

„V době incidentu jsem na radnici nebyl. Teď tam jedu a budu to řešit,“ reagoval pro iDNES.cz v pondělí odpoledne starosta Jirkova Jiří Šturma (ANO).

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