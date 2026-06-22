Drama na radnici. Místostarostu napadl muž, policie útočníka hned zadržela

„Dnes dopoledne jsme vyjížděli do budovy městského úřadu v Jirkově, kde mělo dojít k napadení úřední osoby. V souvislosti s tímto incidentem jsme zadrželi jednoho muže a případem se dále zabýváme,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.
Šebek redakci událost potvrdil. „Ano, byl jsem napaden. Jsem nyní na vyšetření v nemocnici,“ uvedl politik v odpoledních hodinách.
K čemu přesně na místě došlo, neuvedl. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu prověřování se k nechtěl blíže vyjadřovat ani k útočníkovu motivu.
„V době incidentu jsem na radnici nebyl. Teď tam jedu a budu to řešit,“ reagoval pro iDNES.cz v pondělí odpoledne starosta Jirkova Jiří Šturma (ANO).