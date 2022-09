Jirkov hledá firmu na opravu slavné Kludského maringotky, z hasičů sešlo

„Jde o kompletní rekonstrukci, včetně interiéru. Chceme, aby bylo vše co nejvíce autentické dané době,“ uvedla místostarostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS) s tím, že oprava by měla trvat rok. „Rádi bychom měli maringotku připravenou do začátku turistické sezony 2024,“ dodala místostarostka.

Radnice plánuje, že by maringotka po opravě mohla stát u informačního centra a bude jednou z jirkovských zajímavostí.

Deset metrů dlouhý a téměř tři metry široký salónní vůz byl vyrobený roku 1926 a patřil k nejvelkolepějším maringotkám, které kdy byly na území Československa k vidění. O výrobu se zasloužila německá firma Buschbaum Karoserie Hannover.

Maringotka měla předsíň, pracovnu direktora s klavírem, kuchyňku, prostornou ložnici s novobarokním nábytkem, koupelnu s teplou a studenou vodou a vanou. Prostor se dal rozšířit o výsuvnou verandu s okny z barevných skel. Interiér byl luxusně vybaven.

Maringotku vlastnil jirkovský rodák a slavný cirkusový principál Karel Kludský.

Zchátralý vůz koupilo město od soukromého majitele v roce 2019. Od té doby stojí v areálu tamního dopravního podniku a dál chátrá. Před časem radnice uvažovala, že by maringotku opravili hasiči, ale vzhledem k náročnosti prací od této myšlenky ustoupilo.