Převzal kino, i když kultura skomírá. Je pro mě srdeční záležitost, říká

Loni na podzim oznámili tehdejší provozovatelé jirkovského kina, že končí kvůli ekonomickým ztrátám způsobeným covidem. Několik měsíců kina nemohou promítat a není jasné, kdy se tam budou moci diváci vrátit. Přesto jste se rozhodl stát se provozovatelem kina. Proč?

Spousta lidí si klepe na čelo, když slyší, že jsem začal podnikat v kultuře v této době, kdy je uzavřena. V jirkovském kině jsem dva roky předtím pracoval jako vedoucí, byla to pestrá a zajímavá práce. Kino mi nějakým způsobem přirostlo k srdci. Loni na podzim, když paní Kubelková s manželem oznámili, že kino pustí (rodina Kubelkova kino provozovala více než 20 let – pozn. red.), jsme s ostatními zaměstnanci spojili síly a řekli jsme si, že zkusíme udělat maximum pro to, aby fungovalo dál. Přihlásil jsem se do výběrového řízení a vyhrál. Rád bych také poděkoval rodině Kubelkových za jejich dosavadní působení v kině a velké díky věnoval především lidem, kteří do toho se mnou šli.

Promítání se nyní nemůžete věnovat naplno a nepřináší výdělek, co vás tedy živí?

Pracuji jako obchodní zástupce ve společnosti se zdravotnickými prostředky, mimo jiné se tak věnuji, možná trochu paradoxně, prodeji testů a respirátorů.

Náklady na provoz kina, především za energie, běží. Kolik vás to stojí?

V současné době jsou provozní náklady kolem 25 tisíc korun měsíčně. Těžím z toho, že jsem mladý, nemám žádné závazky, a když si nyní „utáhnu opasek“, tak mě to existenčně neohrozí. Kdybych měl rodinu, byl by to větší risk. Mám také velkou oporu ve svém okolí a jsem moc vděčný lidem, kteří mi nabídli pomoc.

Máte možnost čerpat podporu ze státních antivirových programů?

Jestli jsem se ve všem dobře zorientoval, tak nemám jako nově vzniklý subjekt nárok na nic. Věřím, že i s pomocí města, které každoročně přispívá na provoz kina, tuhle dobu ustojím. Navíc nájemné městu je spíše symbolické.

Některá kina se zapojila do virtuálního projektu, ve kterém si diváci mohou koupit vstupenku na promítání. Film sledují doma a současně podporují konkrétní kino. Chystáte něco obdobného?

Ano. Nasazujeme rezervační systém, kde si budou moci lidé koupit online vstupenku na imaginární projekce a symbolicky tak podpořit kino. Jedna z těchto projekcí pak bude pro opravdové fandy, kdy bude „vstupné“ o něco dražší, ale diváci na oplátku ke vstupence dostanou donátorský balíček.

Co je lepší, otevřít co nejdříve, nebo počkat, byť třeba i několik dalších měsíců, až bude veřejnost proočkovaná?

Rádi bychom samozřejmě promítali, co nejdříve to půjde. Na druhou stranu na podzim může přijít další vlna a zase nás zavřít, možná by tak bylo lepší řešení, kdyby se přes léto ještě nehrálo a otevřelo by se na podzim a snad už nastálo. Sám nevím, co nás čeká, a je těžké říci, jak by to mělo být.

Kolik máte zaměstnanců?

V tuto chvíli ani jednoho. V momentě, kdy kino otevřeme, měli by tu být tři lidé na hlavní úvazek a několik brigádníků.

Jaké plány s kinem máte?

Vše se bude odvíjet od případných protiepidemických opatření – rozestupy, roušky a podobně. Nicméně rád bych zachoval původní rozsah promítání, tedy od středy do neděle. A pokud se bude dařit, tak i promítací dny rozšířil, to je ale hudba budoucnosti. Některé dny chci věnovat speciálním akcím. Přemýšlím například nad artovými dny, kdy by se pravidelně promítal umělecký film. Plánuji besedy, přednášky, ale i divadelní představení pro děti, koncerty. Je tady k tomu vhodné pódium. Akce pro širokou veřejnost, školy, školky. Jsem přesvědčený, že kino by mělo být centrem kultury. Musí být pro každého, mělo by bavit, vzdělávat a inspirovat.

Pandemie koronaviru dopadla na celý filmový svět. Několik měsíců se nesmělo natáčet, uvedení premiér se odkládalo. Řada filmových studií i diváků přešla na alternativní online platformy. Vrátí se podle vás zpět do kin?

Doufám, že nejsem jediný, komu kino chybí, a věřím, že se spousta lidí do kina vypraví. Alespoň v mém okolí už účast přislíbila velká spousta lidí. A třeba přijdou i lidé, kteří předtím do kina moc často nechodili a kteří po tolika měsících, kdy byli zavření doma, budou chtít změnu. Filmový průmysl je postavený na kinech a nepředpokládám, že by se celý segment přenesl na alternativní platformy.

Loni, když kina mohla na nějakou dobu otevřít, musela zajistit hygienická opatření ve formě snížení kapacity hlediště, hlídání rozestupů, zákazu prodeje občerstvení. Jaká nařízení jste schopen akceptovat, aby byl provoz ekonomicky výhodný?

Jirkovské kino má výhodu, že má balkon a jeho kapacita je docela velká – 224 míst. Požadavku na rozestupy mohu uzpůsobit promítací plán. Raději budeme s kolegy promítat několikrát denně a projekce opakovat pro méně lidí, než abychom nepromítali vůbec. Klíčová je možnost prodeje občerstvení, který tvoří velký zdroj příjmů. Rozestupy, dezinfekce, roušky a možná i testování by se daly ustát, ale otevřít bez popcornu by bylo špatné.

Plánujete investice do technologie?

Modernizace technologie kina proběhla před několika lety a nemyslím si, že je další investice nutná. Raději peníze vložím do propagace a zvýšení komfortu diváků.

Jaká byla průměrná návštěvnost kina před covidem? Na jaká čísla se chcete dostat?

Za rok 2019 byla průměrná návštěvnost dva tisíce diváků měsíčně. Doufám, že v momentě, kdy se začne promítat, se bude počet diváků pomalu vracet alespoň na stejnou úroveň.