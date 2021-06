Jirkov zatrhl na celém svém území hazard, výjimku mají karetní turnaje

„Jsme rádi, že v tak zásadní věci našla koalice společnou řeč s opozicí. Je zde cítit, že všem jde o dobře fungující a bezpečné město,“ prohlásila starostka Darina Kováčová (ANO).

Nová vyhláška nahrazuje nařízení z roku 2013, které už tehdy loterie v Jirkově značně omezilo. Herna mohla být v jediném objektu na rohu ulic Ervěnická a Palackého. Dům patří městu a to ho pronajímalo podnikateli, který tam hernu provozoval. Při loňském nouzovém stavu ale ukončila činnost. Další už tam nebude.

„Představitelé města se shodli na tom, že hazard zvyšuje kriminalitu. Zákazem hazardních her by mělo dojít i ke snížení počtu zastaváren, které se často nacházejí v blízkosti heren,“ zmínil mluvčí radnice Vladimír Vacula.

Úřad očekává, že zákaz pozitivně ovlivní i cenovou mapu nemovitostí v této lokalitě.

Vlivem nové vyhlášky město přijde o nemalý příjem. Ročně z hazardu získalo zhruba šest milionů korun, z toho tři miliony byly za pronájem objektu.

„Zákaz her má dvě roviny. Sníží se sice příjem peněz do rozpočtu, ale na druhou stranu by nemělo přibývat na hazardu závislých a z toho důvodu zadlužených občanů,“ upozornil Vacula.