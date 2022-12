Oprava cenné Kludského maringotky začíná, má stát u informačního centra

Zakázku vyhrála firma Restaurátorské ateliéry Bárta. Nabídla ze tří zájemců nejnižší cenu. Za opravu vozu město zaplatí necelých pět milionů korun.

„Jsme rádi, že se nám to konečně podařilo. Předběžná cena byla vyšší a veřejnou soutěží se částka snížila. Myslím si, že vysoutěžená cena je reálná,“ uvedla starostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS).

Pracovníci firmy si nejprve přijedou pro historický nábytek z maringotky, který demontují a odvezou do dílny. V polovině prosince pak odvezou i samotný vůz. Ten už několik měsíců stojí v areálu tamního dopravního podniku.

„Práce by měly být hotové do konce příštího roku. Na jaře 2024 bychom chtěli maringotku slavnostně otevřít,“ dodala Jurštaková.

To, kde bude po opravě maringotka stát, není podle starostky definitivně rozhodnuto. Ovšem jí samotné by se líbilo místo vedle jirkovského informačního centra. Vůz by měl být schovaný v proskleném prostoru, aby byl chráněn před vandaly. Pracovníci informačního centra by zajišťovali prohlídky vozu.

Vítězná firma má za sebou řadu zakázek. Má zkušenosti z restaurování nábytku, restaurování souboru historických modelů vodních mlýnů a další. Jirkovskou maringotku zrenovují její pracovníci kompletně, kromě interiéru, je to repase kovového podvozku a veškerých kovových částí, oprava korpusu a další práce.

Deset metrů dlouhý a téměř tři metry široký vůz byl vyroben roku 1926 a patřil k nejvelkolepějším maringotkám, které kdy byly na území Československa k vidění. O výrobu se zasloužila německá firma Buschbaum Karoserie Hannover.

Maringotku vlastnil jirkovský rodák a slavný cirkusový principál Karel Kludský. Zchátralý vůz koupilo město od soukromého majitele v roce 2019.