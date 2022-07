Na všech školách jsou uživatelé drog, ukázal radnici průzkum odpadních vod

Vzorky odebrali na konci května pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací přímo ze školních kanálových šachet. Rozbor pak provedl Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV) v Praze.

„Bylo to na všech školách, tedy i základních. Samozřejmě, že nás to překvapilo, na některých školách jsem to vůbec nečekala,“ uvedla místostarostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS) s tím, že nelze jednoznačně konstatovat, o jak závažný problém jde. Radnice totiž nemá srovnání hodnot s jinými městy.

„Drogy jsou celospolečenský problém, není to jen problém Jirkova. A protože nemáme relevantní srovnání s jinými městy, nedokážeme vyhodnotit, jestli jsme na tom tak moc špatně,“ zmínila.

S drogami mohou experimentovat jak žáci a studenti, tak zaměstnanci škol. Z výsledků nelze také interpretovat, kolik uživatelů drog na školách je.

„Určujeme množství látek v nanogramech na litr odpadní vody, nemáme žádné přepočty na počet žáků, to je obtížné provádět. Naprosto se nedá říci, od kolika to bylo žáků, nebo zda to bylo od někoho z personálu,“ zmínila Věra Očenášková z oddělení hydrochemie VÚV s tím, že v Jirkově proběhl jednorázový odběr vzorků vody v dopoledních hodinách.

Jirkovské školy se po prázdninách ještě více zaměří na drogovou prevenci. „Na školách samozřejmě běží dlouhodobě protidrogová osvěta. S řediteli škol jsme se domluvili, že ji ještě více posílí,“ upozornila místostarostka s tím, že je důležité o drogové problematice mluvit nejen se žáky a studenty, ale zapojit i jejich rodiče. Radnice zvažuje, že by za nějakou dobu test odpadních vod provedla znovu.

„Je potřeba se více zaměřit na některé školy a předcházet těmto společensky nežádoucím jevům,“ poznamenal preventista městské policie Martin Vršan.

Školáci: Výsledky nás nepřekvapují

Právě městská policie iniciovala monitoring odpadních vod u všech pěti jirkovských škol, které spravuje město, v rámci preventivního programu.

Rodiče, kteří mají podezření, že jejich dítě užívá návykové látky, si mohou na služebně strážníků anonymně vyzvednout tester, který dokáže určit až šest druhů drog stěrem z ústní dutiny. Získat ho lze i od asistentek prevence kriminality, které je budou nosit u sebe.

Podle několika oslovených školáků není zas tak těžké se k drogám dostat. „Já drogy neberu, ale znám pár lidí, kteří si občas zakouří trávu. Přijde jim to normální,“ řekla pod podmínkou anonymity patnáctiletá Aneta.

„Kde se dá sehnat, to se rychle roznese, takže kdo drogu opravdu chce, tak si ji dokáže opatřit,“ přitakal její kamarád Adam. Oba se shodli, že zpráva o tom, že na školách se mohou vyskytovat drogy, je až tolik nepřekvapila.

Policie řeší desítky drogových případů

V červnu chomutovský policejní toxi tým zadržel dealera marihuany a pervitinu z Jirkova. Kriminalisté zjistili, že sedmadvacetiletý muž drogy prodával nejméně od roku 2017, mezi jeho zákazníky patřily desítky uživatelů. Při domovních prohlídkách zajistili přes 113 gramů pervitinu, zhruba 150 gramů sušiny marihuany a většího množství finanční hotovosti.

„Na území okresu Chomutov řešili kriminalisté v loňském roce více než šest desítek a v prvním pololetí letošního roku více než tři desítky případů trestné činnosti na úseku ‚toxi‘, ve většině případů šlo o trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Jde o data za celý okres Chomutov, nejen Jirkov.