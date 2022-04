Výtvarník maluje na fasádu Červený Hrádek, na lešení je osm hodin denně

„Zámek Červený Hrádek jsem si nejprve vyfotografoval, a to tak, aby měl perspektivu podobnou, na jakou se budou dívat kolemjdoucí. Pak jsem si celý motiv přenesl na šablony, což trvalo zhruba dva měsíce. Jednotlivé šablony měly metr čtvereční. Nejtěžší bylo motiv ze šablon přenést na omítku. Nebylo zrovna nejlepší počasí, hodně foukalo a pršelo. Když papír, který jsem na šablony použil, namokne, tak se trhá,“ řekl výtvarník Hrbek.

Pochází z Karlovarska. Kvůli zakázce, kterou mu zadala jirkovská radnice, tu přespává. „Jinak bych musel každý den jezdit 40 kilometrů tam i zpět,“ doplnil.

Na díle pracuje už dva týdny, každý den stráví na lešení osm hodin. „Ještě jsem se nesetkal s žádnou negativní reakcí. Nejvíc mě potěšil pán, který šel okolo a říkal, že je to fantastický. Řekl jsem, že to ještě není hotové a že to není dokonalé, odpověděl, že on dokonalost vidí. To opravdu zahřeje u srdce,“ zmínil.

Pracuje prý s nejkvalitnějšími barvami na trhu, které mají velmi dlouhou životnost a měly by odolat povětrnostním vlivům. Není to pro něj přitom první práce pro Jirkov. Před časem vyzdobil malbou vnitřní prostory dvou zdejších škol.

Umístění díla vybrala radnice, budova se nachází na autobusovém nádraží. Návštěvníci, kteří do města přijedou, tak uvidí chloubu města. „Poslouží i jako tip, co nesmějí při návštěvě města vynechat,“ uvedla místostarostka Dana Havlátková Jurštaková (zvolena za ODS).

Město za dílo zaplatí přes 180 tisíc korun.