Ani za ta prasata se Kubera neomluvil, rezignoval teplický kritik Řehák

Hlavními důvody Řehákova rozhodnutí, které v něm prý zrálo už od podzimních komunálních voleb, jsou špatné mezilidské vztahy v zastupitelstvu a fakt, že se mu za deset let nepodařilo prosadit vytvoření infrastruktury pro cyklisty v lázeňském městě.

„Z osobního hlediska se považuji za nejvíce neúspěšného politika, kterého znám, v politice se mi nepovedlo prosadit prakticky nic. Jsem zklamaný z toho, že nedokážu ovlivnit dění v Teplicích. Po posledních volbách se bohužel situace nijak nezměnila a já jsem dospěl k tomu, že žádná změna stylu práce nenastane,“ vysvětlil Řehák.

Zastupitelem města se stal v roce 2010, kdy byl zvolen jako nestraník za TOP 09 a působil v koalici. V dalším volebním období již kandidoval za Volbu PRO! Teplice, která skončila v opozici. Díky preferenčním hlasům se tehdy posunul ze třetího místa kandidátky na první.

Od roku 2014 byl Řehák zároveň členem Výboru pro dotace, dopravu a smart city. I proto si dával za cíl vytvořit ve městě lepší podmínky pro cyklisty.

„Jenže za těch deset let se tady pro cyklisty neudělalo vůbec nic a to jen proto, že lidé z vedení města nechtěli. Poskytli jsme jim trasy i možnosti financování, ale z jejich strany chyběla vůle. Beru to tak, že jsem v tomto smyslu vyhořel,“ sdělil muž, který byl v letech 2012 až 2016 i krajským zastupitelem.

Po říjnových komunálních volbách, ve kterých skončila Volba PRO! Teplice těsně druhá, prý doufal ve spolupráci s vítěznou ODS, k té ale nedošlo. Vítěz voleb totiž sestavil koalici s hnutím ANO 2011.

„Vůbec se nezlobím, takhle to v politice chodí. Je to zcela legitimní a mají většinu, to není k naštvání. Co mě ale štve, je způsob, jakým s námi komunikují. To pohrdání vzdělaností, lidmi a vůbec politickým konkurentem. Jejich chování zůstalo viset někde v 90. letech,“ vysvětluje Řehák.

Vadilo mu prý především vyjádření bývalého primátora Teplic a dnes předsedy Senátu Jaroslava Kubery, který o hnutí Volba PRO! Teplice do médií prohlásil, že se „v kampani chovali jako prasata“.

„To byl hlavní moment, kvůli kterému jsem začal uvažovat o rezignaci. Tato s realitou nesouvisející slova dosud visí ve veřejném prostoru, nikdo se za ně neomluvil a asi ani omluvit nehodlá. Nepochopitelné je, že je pronesl tak vysoký ústavní činitel,“ nelíbí se Řehákovi.

V poslední době si ze zastupitelstva přinášel negativní náladu

Jednapadesátiletý učitel Gymnázia Teplice podle svých slov zatím neodchází z politiky úplně, jako předseda chce dovést hnutí JsmePRO! do krajských voleb.

„Pokud uspějeme, chceme vytvořit nějakou smysluplnou koalici a zrušit nadvládu komunistů a SPD, což mě irituje zejména jako učitele, protože školství je v gesci kraje. Poslední politický cíl mi tedy zůstává a jsem na něj připraven,“ sdělil Řehák.

Zároveň připustil, že si v posledních měsících přinášel z jednání zastupitelstva negativní náladu.

„Chodil jsem domů otrávený a přesunulo se to i na mou ženu. Teď si na ni udělám čas, stejně jako na své kočky a včely na chalupě, a trochu se uklidním. Deset let v lokální politice je akorát, aby se člověk, zejména v opoziční funkci, nezbláznil,“ doplnil muž, jenž se dlouhodobě věnuje i pomoci české menšině v rumunském Banátu.