Na zámku zachraňují unikátní stropy, nezvané brouky likviduje horký vzduch

Zahubit je má horký vzduch. Před několika dny tam proto nastoupila odborná firma, aby ve všech místnostech, kde se krásně malované stropy nacházejí, provedla takzvanou termosanaci. Postupuje se místnost po místnosti, včetně podkrovních prostor.

„Proudí sem vzduch zahřátý na 55 stupňů po dobu minimálně jedné hodiny, čímž dojde k zahubení hmyzu,“ popsal Jakub Hecl z firmy Thermo Sanace. Horký vzduch do prostor vhání generátor stojící na nádvoří zámku.

Horký vzduch likviduje ve dřevě hmyz ve všech stadiích vývoje, tedy vajíčka, larvy, kukly i dospělé jedince. Správnou teplotu hlídá čidlo umístěné v jednom z trámů. Po provedení termosanace pracovníci dřevěné prvky ošetří chemickou ochranou, která zabrání, aby se zde hmyz opět „zabydlel“. Ochranný nátěr a postřik se bude nanášet jen na svrchní část, která není pomalovaná, aby se nepoškodila historická malba. Práce mají být hotové na podzim.

Nynější termosanaci předcházela likvidace dřevokazné houby. Dřevomorka se vyskytovala v krovech východního křídla zámku a nad kaplí. Prorůstala silnými trámy krovů, které postupně rozkládala. Pokud by nedošlo k jejímu odstranění, hrozilo by statické narušení střešní konstrukce a případně i rozšíření. „Naštěstí se to podařilo zachytit včas. Všechny napadené části krovu byly odstraněny a nahrazeny,“ poznamenal správce zámku Josef Kabát.

Do podzimu by mělo být hotové i restaurování nástěnné výmalby v Rytířském sále. Odborníci místu už několik let vracejí historický vzhled, kdy obnovují dekorativní výmalbu zřejmě z přelomu 17. a 18. století, která má rostlinné a dekorativní motivy. Přemalovaná byla několika novějšími vrstvami, místy byla poškozena.

Nachází se zde také největší malovaný dřevěný strop, který dosahuje plochy téměř 300 metrů čtverečních. „Z našich trámových stropů je tento nejstarší. Dřevo borovic bylo pokáceno mezi lety 1697 až 1704,“ přiblížil Kabát.

Obnovené prostory se návštěvníkům otevřou v příštím roce. „Přes zimní měsíce budeme zpět umísťovat historický nábytek a další mobiliář. Vše chceme připravit do začátku další turistické sezony,“ doplnil Kabát.

První návštěvnický okruh, který zahrnuje právě reprezentativní místnosti s malovanými stropy, jež patří mezi to nejcennější, čím se může jimlínský zámek pochlubit, je uzavřený už přes rok. I přesto má památka stále co nabídnout a přes probíhající práce je otevřená.

Návštěvníci se dostanou do přízemního patra zámku, kde je mimo jiné černá kuchyně či zámecké lázně. Prohlídka je zavede také do zámecké kaple, svatebního salonu, vystoupat mohou na věž, či naopak sestoupit do sklepení.

Konají se zde také různé kulturní akce. Už v sobotu se na zámku zastaví jízda historických motocyklů a automobilů. O týden později pak zámek hostí festival Kulturní šmitec, který zakončí letní prázdniny.