Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hrůza na Děčínsku. Zavraždil matku a chtěl zabít manželku, pak boural, tvrdí policie

Autor:
  11:44

Policejní auto. | foto: Profimedia

Policisté zveřejnili podrobnosti k tragédii, která se odehrála o víkendu v Jílovém na Děčínsku. Podle nich tam dvaapadesátiletý muž zavraždil svoji matku a následně chtěl připravit o život i svou manželku. Kvůli následné dopravní nehodě je nyní muž ve vážném stavu.

Kriminalisté se činem zabývají od sobotní noci.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a pokusu o vraždu,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podezřelý muž je aktuálně ve vážném stavu hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Snažil se totiž ujet policejním hlídkám, přičemž na dálnici D8 před Prahou narazil ve vysoké rychlosti do nákladního automobilu.

„Kriminalisté nadále prověřují veškeré okolnosti případu i následné dopravní nehody,“ dodala Hyšplerová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Děláte ze sebe šašky. Chyba v polepu auta litvínovských strážníků je hitem internetu

Městská policie Litvínov má nové služební vozidlo. Jak vidno, nápis se úplně...

Z běžné a vlastně i poměrně nudné informace hit internetu. Litvínovští strážníci mají nové služební vozidlo, kterému se dostalo nebývalé pozornosti. Dodavatelská firma totiž na vůz napsala chybný...

Bestiální vražda batolete. Žil jsem na ulici, mlátili mě, hájil se u soudu otec

Muž obžalovaný z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku v...

Za březnovou brutální vraždu dvouletého syna na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku poslal dnes ústecký krajský soud šestadvacetiletého muže na 17 let do vězení. Verdikt je pravomocný. Podle spisu v...

„Lidi asi nešli k volbám.“ Godla chtěl Romům zařídit práci, u voličů propadl

Zdeněk Godla v seriálu Oddíl B

Mizerný výsledek zaznamenal u komunálních voleb Zdeněk Godla. Romský herec dostal jen pár desítek preferenčních hlasů a on ani jeho uskupení se do zastupitelstva Chomutova nedostali. U voličů ale...

Hrůza na Děčínsku. Zavraždil matku a chtěl zabít manželku, pak boural, tvrdí policie

Policejní auto.

Policisté zveřejnili podrobnosti k tragédii, která se odehrála o víkendu v Jílovém na Děčínsku. Podle nich tam dvaapadesátiletý muž zavraždil svoji matku a následně chtěl připravit o život i svou...

19. října 2026  11:44

Rozruch v Ústí. Suverén voleb mluví o rušení obvodů, radnice se chtějí bránit

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka slaví drtivou výhru v komunálních volbách....

Vítězná koalice Jedno Ústí, která bude vládnout na ústeckém magistrátu bez dalších partnerů, debatuje o možném zrušení obvodů. Například starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí) v reakci na to...

19. října 2026  8:52

Konflikt gólmanů v Litvínově, Tomkovi spadla maska. Nic podlého, tvrdil Frodl

Stanislav Svozil pálí na branku Karlových Varů.

Na ledě jsou od sebe daleko, přesto se dostali do křížku. V podkrušnohorském derby vrazil v komerční přestávce karlovarský Dominik Frodl do litvínovského Mateje Tomka, kterému spadla maska a mezi...

18. října 2026  21:52

Po výbuchu skladu házeli Němce do řeky, líčí historik události kolem odsunu

Premium
Odsun německého obyvatelstva z Děčína v roce 1946. Děčínské východní nádraží.

Už 80 let uplynulo od doby, kdy v Československu začaly organizované poválečně odsuny Němců. Do pohraničí zároveň přicházelo české obyvatelstvo z vnitrozemí, aby opět zabydlelo opuštěná místa. Divoké...

18. října 2026

Mortantův buzzer beater spustil euforii Válečníků. Houser: Takhle chceme hrát

Děčínský Zaccharie Mortant

Čtyřikrát za sebou basketbalisté Děčína prohráli v lize s Pardubicemi, ale černou sérii utnuli velkolepě – poslední střelou v poslední vteřině. Euforii Válečníků spustil Mortantův buzzer beater, jeho...

18. října 2026  14:35

Frťala: Jalovost rozhodla. Radosta nehrál, jak jsme zvyklí. A co comeback Fily?

Trenér Zdenko Frťala z Teplic.

Bídná produktivita podruhé v řadě srazila fotbalisty Teplic. Zatímco minule proti Olomouci vyprodukovali 26 střel a dali jediný gól, v sobotu v ligové bitvě v Mladé Boleslavi se z dvaceti ran neujala...

18. října 2026  10:43

Policie šetří násilný čin na Děčínsku. Pronásledovala řidiče, který havaroval

ilustrační snímek

Policisté se od sobotní noci zabývají násilným trestným činem, který se stal v Jílovém na Děčínsku. V souvislosti s ním pronásledovali dvaapadesátiletého řidiče. Bližší informace policisté neposkytli.

18. října 2026  9:54

Mladá Boleslav - Teplice 1:0, domácí zabrali, o jedinou trefu se postaral Zíka

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský Martin Šubert padá po souboji s teplickým Josefem Švandou.

Po dvou porážkách za sebou se fotbalisté Mladé Boleslavi zvedli. V 11. ligovém kole si doma poradili s Teplicemi 1:0, když ve 25. minutě vstřelil jediný gól Zíka.

17. října 2026  14:40,  aktualizováno  17:28

Výsledky senátních voleb: Lékař Trešl obhájil post, soka z ANO výrazně porazil

Lékař Ivo Trešl.

Senátorem za Lounsko bude opět lékař Ivo Trešl. Svého soupeře, Jaroslava Mikoláše (za ANO), jasně porazil. Ve druhém kole získal 66 procent hlasů.

17. října 2026  14:48,  aktualizováno  15:21

Poprvé z mama hotelu. Peru se s tím statečně, s Lovci chci titul, přeje si Doškář

Házenkář Daniel Doškář v létě posílil lovosické Lovce z Jičína

Ve čtyřiadvaceti letech se dočkal prvního velkého přestupu v kariéře, po příchodu z Jičína do Lovosic si házenkář Daniel Doškář zvyká na nové prostředí, vyšší ambice a také novou životní situaci.

17. října 2026  10:01

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Víno zraje v zakopaných nádobách. Sklepmistra z Roudnice inspirovala stará Gruzie

Karel Stejskal, sklepmistr Vinařství Zámek Lobkowicz Roudnice (září 2026)

V zakopaných hliněných nádobách v areálu roudnického zámku zraje už druhá úroda z místní vinice. Jde o tradiční metodu výroby vína z Gruzie, tato technika je stará už tisíce let. V nádobách zvaných...

17. října 2026  8:22

Problémový muž děsí obec, bezdomovci ve vodě nabízel zahřátí elektřinou

Premium
Okolí kostela svatého Jakuba v Libčevsi na Lounsku. V sousední kapli žije...

Dramatické chvíle zažili nedávno v Libčevsi na Lounsku. Po několika výstřelech do obce přijela zásahová jednotka, aby se podílela na pátrání po místním muži, jehož se kvůli nevyzpytatelnému chování...

16. října 2026  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×