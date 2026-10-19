Kriminalisté se činem zabývají od sobotní noci.
„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy a pokusu o vraždu,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Podezřelý muž je aktuálně ve vážném stavu hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Snažil se totiž ujet policejním hlídkám, přičemž na dálnici D8 před Prahou narazil ve vysoké rychlosti do nákladního automobilu.
„Kriminalisté nadále prověřují veškeré okolnosti případu i následné dopravní nehody,“ dodala Hyšplerová.