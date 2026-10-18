Policie šetří násilný čin na Děčínsku. Pronásledovala řidiče, který havaroval

Pronásledovaný muž na dálnici D8 ve vysoké rychlosti narazil do nákladního automobilu. Stalo se tak před 1:00 v noci u Nové Vsi na Mělnicku. S velmi vážným zraněním ho záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Okolnosti násilného trestného činu i dopravní nehody kriminalisté nadále prověřují.
„Zatím nemůžeme zveřejnit žádné další informace, případem se zabýváme a nejdříve v pondělí řekneme více,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.
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