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Policie šetří násilný čin na Děčínsku. Pronásledovala řidiče, který havaroval

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  9:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Policisté se od sobotní noci zabývají násilným trestným činem, který se stal v Jílovém na Děčínsku. V souvislosti s ním pronásledovali dvaapadesátiletého řidiče. Bližší informace policisté neposkytli.

Pronásledovaný muž na dálnici D8 ve vysoké rychlosti narazil do nákladního automobilu. Stalo se tak před 1:00 v noci u Nové Vsi na Mělnicku. S velmi vážným zraněním ho záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Okolnosti násilného trestného činu i dopravní nehody kriminalisté nadále prověřují.

„Zatím nemůžeme zveřejnit žádné další informace, případem se zabýváme a nejdříve v pondělí řekneme více,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

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Policie šetří násilný čin na Děčínsku. Pronásledovala řidiče, který havaroval

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