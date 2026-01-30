Sedm zraněných hasičů po nehodě na Děčínsku. Cisterna se převrátila na bok

Autor: ,
  8:20
Sedm hasičů se ve čtvrtek večer lehce zranilo při cestě k havarované dodávce v Jílovém na Děčínsku. Hasičské vozidlo se v hustém sněžení převrátilo na bok, lehce zraněný je také řidič dodávky, která skončila na střeše.
Fotogalerie4

Cestou k nehodě na Děčínsku se lehce zranilo sedm hasičů. Jejich vozidlo se převrátilo na bok. (29. ledna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Dodávka se v části Jílového Sněžník převrátila na střechu před 17:30. K nehodě vyjely dvě jednotky hasičů.

„Vlivem hustého sněžení havarovala cisterna sboru dobrovolných hasičů obce Jílové. Zdravotnická záchranná služba odvezla na vyšetření osm lehce zraněných osob – sedm hasičů a řidiče dodávky. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života,“ uvedli hasiči.

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

V Česku se ve čtvrtek vlivem počasí staly desítky nehod, některé z nich zablokovaly dálnice. Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně.

29. ledna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium
V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné...

Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Sedm zraněných hasičů po nehodě na Děčínsku. Cisterna se převrátila na bok

Metro.cz
Cestou k nehodě na Děčínsku se lehce zranilo sedm hasičů. Jejich vozidlo se...

Sedm hasičů se ve čtvrtek večer lehce zranilo při cestě k havarované dodávce v Jílovém na Děčínsku. Hasičské vozidlo se v hustém sněžení převrátilo na bok, lehce zraněný je také řidič dodávky, která...

30. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Sedm zraněných hasičů po nehodě na Děčínsku. Cisterna se převrátila na bok

Cestou k nehodě na Děčínsku se lehce zranilo sedm hasičů. Jejich vozidlo se...

Sedm hasičů se ve čtvrtek večer lehce zranilo při cestě k havarované dodávce v Jílovém na Děčínsku. Hasičské vozidlo se v hustém sněžení převrátilo na bok, lehce zraněný je také řidič dodávky, která...

30. ledna 2026  8:20

Kubíčková je moderátorkou Viagemu. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Škola otevřela nejmodernější dílny, chce zahýbat s nedostatkem odborníků

Firemní Střední škola AGC v Teplicích má novou budovu za více než 100 milionů...

Firemní Střední škola AGC v Teplicích otevřela novou budovu pro technické obory. Jde o investici za 100 milionů korun. Vznikly nové učebny vybavené nejmodernějším technickým zařízením pro výchovu...

29. ledna 2026  15:03

Unikát zbraňové amnestie. To se jen tak nevidí, překvapil policii německý samopal

Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby...

Hodně nečekaný kousek se dostal do rukou policistů na Chomutovsku při aktuální zbraňové amnestii. Někdo jim přinesl na služebnu ojedinělý samopal německé výroby z první poloviny minulého století...

29. ledna 2026  12:22

Policie chce obžalovat tyrana ze Siřemi i další tři lidi, kteří mu pomáhali

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Policie navrhla obžalovat muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Obžalovat chce i další tři lidi, kteří mu údajně s vězněním oběti...

29. ledna 2026  10:53,  aktualizováno  11:23

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Pavel Verbíř, vedoucí ligového mužstva fotbalistů Teplic, drží korespondenční...

Na Stínadlech řeší snad až foglarovskou záhadu hlavolamu. Záhadu korespondenčních lístků, které chodí na klub týden co týden už neuvěřitelné tři dekády. Autor: neznámý, kritický, asi osmdesátník,...

29. ledna 2026  10:03

V příběhu ústecké „díry“ může přijít posun, politici rozhodnou o dostavbě

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Ohrazené místo, kolem kterého lidé v centru Ústí nad Labem už roky chodí a kterému místní přezdívají jednoduše „Díra na Míráku“, by se mohlo konečně změnit. Opuštěné staveniště, poslední proluka u...

29. ledna 2026  8:53

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

28. ledna 2026  16:46

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Lovosice udělají v bývalém hotelu 30 bytů, ze sálů bude jídelna pro stovky žáků

Budova bývalého hotelu Lev v centru Lovosic. (červenec 2025)

Téměř třicet nových bytů vznikne z původního lovosického hotelu Lev, který koncem minulého roku odkoupilo město. Díky vybavené kuchyni a prostorám zkolaudovaným pro stravování objekt navíc poslouží...

28. ledna 2026  15:31

Návrat kapitána. Peterka je blízko přesunu z Dukly do Ústí, má být i ve vedení

Kapitán Dukly Jan Peterka diriguje svoje svěřence v zápase se Slavii.

Chystá se velký comeback. Ústecký fotbal se těší na návrat svého bývalého kapitána Jana Peterky, který nosil pásku i v pražské Dukle. V druholigovém klubu se má navíc zařadit do funkcionářské...

28. ledna 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.