Dodávka se v části Jílového Sněžník převrátila na střechu před 17:30. K nehodě vyjely dvě jednotky hasičů.
„Vlivem hustého sněžení havarovala cisterna sboru dobrovolných hasičů obce Jílové. Zdravotnická záchranná služba odvezla na vyšetření osm lehce zraněných osob – sedm hasičů a řidiče dodávky. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života,“ uvedli hasiči.
Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili
V Česku se ve čtvrtek vlivem počasí staly desítky nehod, některé z nich zablokovaly dálnice. Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně.
29. ledna 2026