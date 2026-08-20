Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poznat ekosystém a pomoci studentům. Vědci zkoumají vodu z jezera Most

Autor:
  9:05
Vědci z VŠCHT zkoumají jezero Most. Zaměřují se na kvalitu vody.

Vědci z VŠCHT zkoumají jezero Most. Zaměřují se na kvalitu vody. | foto: Město Most

U jezera Most
U jezera Most.
U jezera Most.
Jezero Most a jeho blízké okolí – bývalý lom Ležáky (11. září 2020)
15 fotografií
Vědci společně se studenty začali zkoumat kvalitu vody v jezeře Most. Chtějí mimo jiné lépe poznat vodní ekosystém, což je důležité pro budoucí ochranu jezera. Na projektu spolupracují město Most, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.

V minulých dnech odborný tým odebral z jezera vzorky vody. „Přímo na jezeře odborníci odebrali vzorky vody a provedli základní měření, například teploty, pH či průhlednosti vody,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Z terénu se výzkum přesune do laboratoří pražské vysoké školy, kde budou vzorky podrobeny dalším analýzám s využitím specializovaného vědeckého a laboratorního vybavení. Výsledky měření poslouží také jako podklady pro bakalářské, diplomové a doktorandské práce studentů.

„Získaná data a zkušenosti mohou do budoucna přispět k lepšímu poznání jezera Most, kvality jeho vody a celého vodního ekosystému,“ dodala Vydrová.

Pod hladinou končíme. Policie mění strategii pátrání po muži na jezeře Most

Město Most navázalo úzkou spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze s cílem vytvořit ve městě vysokoškolské a výzkumné zázemí přímo v centru. Podílejí se na tom další odborné organizace a některé mostecké školy. Do budoucna by se měly rozbory vzorků provádět přímo v laboratořích Transformačního kampusu Most, který tu má vzniknout.

Jezero Most vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 71 memtrů. Jezero je přístupné veřejnosti od 12. září 2020.

12. září 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.

Biologické těleso, dílo akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě, se ve čtvrtek rozpadlo. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situaci nyní řeší magistrát. Před časem se...

Dítě v národním parku rylo do pískovce, rodiče se dívali. Správa ukázala video od turisty

Dítě v národním parku rylo do pískovce, rodiče se dívali

Nejvyšší možnou pokutu, tedy deset tisíc korun, dostali v Národním parku České Švýcarsko rodiče chlapce, který přímo před jejich zraky ryl do pískovce nedaleko Pravčické brány. Počínání malého dítěte...

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Po dvou dekádách zase v jednom týmu. Ne hokejovém, ale politickém. Trenéři Vladimír Růžička (63) a Martin Pešout (59), někdejší parťáci z pražské Slavie, se sešli za SPD pro podzimní komunální volby...

Otci přeťal páteř, pak se podřízl. Útočník z maloměsta v nemocnici zemřel

Meziboří na Mostecku (říjen 2023)

Muž podezřelý z toho, že na začátku srpna v Meziboří na Mostecku nožem zaútočil na svého otce, je po smrti. V nemocnici podlehl vážnému zranění, které si následně sám způsobil. Jeho stíhání tak bude...

Srážka auta s autobusem na Chomutovsku za sebou nechala tři mrtvé

ilustrační snímek

Při nehodě osobního auta s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli všichni tři lidé, kteří cestovali v automobilu. V autobuse cestoval pouze řidič, který neutrpěl zranění, které by si...

19. srpna 2026  18:54,  aktualizováno  20. 8. 8:08

Houška: Zákaz trumpet a bubnů? Ne! Pokřikování rodičů na děti je větší problém

Filip Houška fandí při zápase basketbalové reprezentace U18 svému bratrovi...

Fandit můžete, ale potichu! Návrh komise mládeže zakázat na zápasech dětí do 15 let trumpety či bubny vzbudil v basketbalovém prostředí rozruch. „Bouřlivá kulisa ke sportu patří. Nevšiml jsem si, že...

20. srpna 2026  7:41

Na Litoměřicku se převrátilo auto. Nehoda má pět zraněných, z toho dva těžce

ilustrační snímek

Při nehodě osobního auta u obce Klapý na Litoměřicku se ve středu vpodvečer zranilo pět lidí. Dva z toho těžce.

19. srpna 2026  21:43

V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Uzavírka silnice způsobila kolony

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. (18. srpna 2026)

Skalní četa dnes v Děčíně zajistila další rizikovou část skály, ze které se v úterý kus zřítil na silnici I/13 v Teplické ulici. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici byl několik hodin obousměrně...

18. srpna 2026  15:24,  aktualizováno  19. 8. 15:56

Padesát věží ve skleníku. Most pěstuje zeleninu na výšku, roste mnohem rychleji

Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích....

Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se automatizovanou technologií dostávají živiny a vzduch, což urychluje růst a snižuje...

19. srpna 2026  13:27

Zásah inspektorů na Chomutovsku. Žena musí porazit skot, nemá pro něj krmivo

Skot chovaný v nevhodných podmínkách u obce Červený Hrádek u Jirkova na...

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) na základě podnětu kontrolovali chov psa a skotu u obce Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku. Pes byl trvale uvázán na řetězu, vyhublý, v kotci neměl...

19. srpna 2026  12:39

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Po dvou dekádách zase v jednom týmu. Ne hokejovém, ale politickém. Trenéři Vladimír Růžička (63) a Martin Pešout (59), někdejší parťáci z pražské Slavie, se sešli za SPD pro podzimní komunální volby...

19. srpna 2026  10:58

Otci přeťal páteř, pak se podřízl. Útočník z maloměsta v nemocnici zemřel

Meziboří na Mostecku (říjen 2023)

Muž podezřelý z toho, že na začátku srpna v Meziboří na Mostecku nožem zaútočil na svého otce, je po smrti. V nemocnici podlehl vážnému zranění, které si následně sám způsobil. Jeho stíhání tak bude...

19. srpna 2026  9:08

Těžký los pro Levhartice. Chartres? Silný jako Žabiny, tvrdí trenér Treml

Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov -...

Těžkou cestu do základní skupiny Eurocupu mají basketbalistky Chomutova. Levharticím los předkola přisoudil francouzský tým Chartres Métropole Basket Féminin. „Kdybychom proti nim hráli basket,...

19. srpna 2026  8:05

Matai znovu v Litvínově, místo hokeje řeší čerpadla: Profi scénu jsem opustil

CHYTEJ. Ústecká pozvánka na play off, v pozici rozhazovačného muže se ocitl...

Kdysi ruská KHL a profesionální režim, teď už jen druholigová Kadaň a klasické pracovní vytížení k tomu. Někdejší hokejový talent Jakub Matai ve 33 letech zatáhl v kariéře za ruční brzdu, byť možná...

19. srpna 2026  8:02

Pacienti krouží a nestíhají vyšetření. Nemocnice v Ústí opět řeší parkovací dům

Parkoviště u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. (srpen 2026)

Každý den sem míří stovky pacientů, jejich příbuzných i zaměstnanců. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí Krajské zdravotní, je jedním z nejvytíženějších míst ve městě a už řadu...

19. srpna 2026  7:06

Z rozmlácenýho kostela... V Teplicích točí film o Krylovi. Hrají v něm místní fotbalisté

Karel Kryl a "Koncert pro všechny slušný lidi" v pražské Sportovní hale. V...

O životě a rané tvorbě českého písničkáře Karla Kryla vzniká v Teplicích v těchto dnech film s názvem Anděl. Režíruje ho Josef Císařovský. Informoval o tom web města Teplice. Krylovy umělecké počátky...

18. srpna 2026  17:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.