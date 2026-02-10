Nezamrzá a blízko je skládka. Jezero Most se v zimě mění v ptačí metropoli

Miroslava Strnadová
  6:41
Jezero Most, které vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu, se v zimních měsících mění v obří ptačí metropoli. Díky své hloubce zamrzá jen zřídka, což ho řadí mezi největší zimoviště ptáků u nás. Je to kvůli dostatku potravy, kterou zde opeřenci v zimním období mají.
Skupinka hoholů severních na jezeře Most

Skupinka hoholů severních na jezeře Most | foto: Miroslav Anderle

Letící samec morčáka bílého u jezera Most
Bukač velký u jezera Most
Ťuhýk obecný vyfocený v ptačím parku Střimická výsypka na Mostecku (červen 2025)
Strnad luční vyfocený v ptačím parku Střimická výsypka na Mostecku (červen 2025)
17 fotografií

Kolik je v současné době ptáků na jezeře Most, není jasné. Ovšem podle severočeského ornitologa Jaroslava Bažanta , který lokalitu velmi dobře zná, se číslo pohybuje každoročně kolem devíti až třinácti tisíc.

„Mezi nejpočetnější skupinu patří rackové, jejich počet se pohybuje kolem tří až čtyř tisíc jedinců. Dál se zde vyskytuje kolem dvou tisíc lysek černých,“ uvedl ornitolog.

Kromě nich je zde možné spatřit dalších více než dvacet druhů opeřenců. Líbí se tady také vzácným jedincům ze severu Evropy. „Je možné tu spatřit různé druhy mořských kachen, jako hoholka lední, turpan černý, turpan hnědý, morčák malý a morčák prostřední,“ vyjmenoval některé Bažant s tím, že to z jezera dělá ornitologicky výjimečnou lokalitu.

To, proč se právě tady ptákům líbí, je jednoduché. Jde o rozlehlou vodní plochu, která v zimních měsících celá nezamrzá a díky velikosti jsou navíc ptáci v dostatečné vzdálenosti od lidí.

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

„Kromě toho je jezero plné potravy. Ptáci si mohou vybrat mezi různými druhy ryb i bezobratlých živočichů. V blízkosti jezera je navíc skládka komunálního odpadu, kde se živí tisíce racků,“ vysvětlil Bažant.

Ornitologové k jezeru pořádají každý rok vycházky v rámci Světového dne mokřadů. Letošní se již uskutečnila. Zájemci se vydali nejen k jezeru, ale i do nově vzniklého ptačího parku Střimická výsypka nedaleko vodní plochy, který je největším svého druhu v Česku.

Loni tu vytyčili první návštěvnický okruh. Odborníci budou krajinu poznamenanou těžbou uhlí upravovat tak, aby zde vznikly druhově bohaté lesy, louky či ovocný sad a stala se útočištěm pro množství zvířat.

