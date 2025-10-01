Most koupí od státu část území u jezera, o zásadních pozemcích ale jednají roky

Část území u jezera Most, které vzniklo rekultivací bývalého uhelného lomu a jež je vyhledávaným rekreační místem, koupí mostecký magistrát. Státnímu podniku Diamo za něj zaplatí 390 tisíc korun. Odkup pozemků odsouhlasili na své poslední schůzi zastupitelé.
Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem...

Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem potopil pod váhou desítek lidí, kteří na něj i přes zákaz vylézali. Oprava konstrukce stála 250 tisíc korun. (září 2024) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Jezero Most a jeho blízké okolí – bývalý lom Ležáky (11. září 2020)
Zázemí a atrakce u jezera Most
Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září...
Jezero Most na snímku z roku 2017, kdy ještě nebylo přístupné veřejnosti.
„Kupujeme pozemky pod občerstvovacími stánky, které jsou v majetku města,“ uvedl náměstek primátora Václav Zahradníček (ProMOST) s tím, že jde zhruba o 900 metrů čtverečních.

Město si tyto pozemky dosud pronajímalo, a to za částku více než 450 tisíc korun za rok.

Most chce stavět u jezera, na místě padlého města mají opět žít tisíce lidí

Radnice dlouhodobě usiluje o odkup dalších pozemků kolem jezera, které patří státu, respektive státnímu podniku Diamo. V lokalitě plánuje další rozvoj rekreace a městskou zástavbu až pro šest tisíc lidí. Čtvrť má vyrůst na jižní straně jezera. Jednání o majetkoprávní vypořádání probíhá už několik let. Podle vedení města se zřejmě do konce roku nestihne uzavřít.

Majetkoprávní vypořádání řeší také Ústí nad Labem a obce kolem jezera Milada, které taktéž vzniklo zatopením hnědouhelného lomu. Část okolí jezera se má v budoucnu proměnit v zoopark. Projekt připravuje ústecká zoologická zahrada, začít s ním chce v roce 2027.

Netradiční lyžovačka. Most chce u jezera postavit areál s celoročním provozem

„Dokud nedojde k majetkoprávnímu vypořádání, příliš se nepohneme. Ale na přípravných pracích pokračujeme a ambice je opravdu s první etapou začít v roce 2027,“ sdělila ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková.

Rozvoji oblasti brání i neodepsané zásoby uhlí. „Vše závisí na rozhodnutí vlády, jež by měla odepsat zásoby uhlí, které se tam nacházejí. Následně by se zrušilo dobývací území a toto území by se převedlo na obce, které ho mají ve svých katastrech,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) s tím, že předpokládá, že záležitostí se bude zabývat vláda, jež vzejde z říjnových voleb.

Video z loňského léta, kdy k jezeru Most, kde se konal Olympijský festival, zavítal prezident Petr Pavel:

2. srpna 2024
Most koupí od státu část území u jezera, o zásadních pozemcích ale jednají roky

