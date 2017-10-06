Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především výborná viditelnost. Co chvíli navíc mohou spatřit třeba dravou rybu. Do jezera úmyslně potopili loď a chystají potápěčský polygon.
„Na jezeře se potápíme od jeho otevření. Je to tam skvělé. Nádherné rostliny, velké dravé ryby a dobrá viditelnost,“ říká Petr Macinský, potápěčský nadšenec z party Neptunedivers, která sdružuje rekreační či třeba technické potápěče.
Potápěči vyrážejí k jezeru Most, jak říká Macinský, jak jen to jde. Takové podmínky totiž prý jen tak někde nemají.
„Nejde jen o samotné jezero a kvalitu vody, ale i o praktické věci, jako je povolení k vjezdu. Naše výstroj může vážit i přes padesát kilo, a tak jsme rádi, že si s povolenkou můžeme zajet až k vodě,“ vypráví Macinský.
Štiky, sumci, okouni… V jezeře Most žije celá řada druhů ryb.
„Pořád narážíme na nové druhy. Je tam i bílý sumec,“ podotýká potápěč Macinský.
Právě i díky přítomnosti dravých ryb je voda v jezeře čistá.
Potápěči tady hojně využívají podvodní skútry. „Rozlehlá plocha jezera Most je ideální pro využití podvodních skútrů. Tím se nám otevírá obrovský perimetr možností, kam a jak daleko se ponořit,“ pokračuje Macinský.
Maximální hloubka v jezeře Most je 72 metrů.
Potápěči si jezero opravdu užívají. Chystají i potápěčský polygon, který slouží pro jejich výcvik a absolvování kurzů.
„Pod vodou budou umístěné plošiny v různých hloubkách, na kterých se provádí výcvik. Plošiny jsou propojeny lany pro lepší orientaci potápěčů,“ konkretizuje Petr Macinský.
Vznikající polygon využijí i ryby jako svoje „hnízdiště“.
V jedné části jezera je dokonce úmyslně potopený vrak lodi (jeho záběry jsou k vidění ve videu na konci fotogalerie). „To je i pro zvýšení atraktivity lokality. Pro nás jako potápěče je ponor k vraku lodi prostě něco úžasného, i když se jedná o uměle zanořený vrak,“ usmívá se Macinský.
Zmíněný vrak může sloužit pro výcvik vrakového potápěče. Před „posláním ke dnu“ musel být odborně očištěn od všech možných materiálů, které by mohly vodu znečistit.
Potápěči se snaží být k jezeru a zdejší přírodě maximálně ohleduplní. A nemusí se to týkat jen života pod vodou. „Žije zde i mnoho druhů ptáků, které sem jezdí fotit fanoušci z celé republiky. Když jsme byli na ponoru, upozorňovali nás na různé vzácné druhy a jejich hnízdiště. Je tam vyčleněna část jako rezervace právě pro ptáky. V této oblasti se samozřejmě nepotápíme.“
Jezero Most má podle Petra Macinského zkrátka po všech stránkách velký potenciál pro potápění.
„Je to opravdu velmi pěkná podvodní lokalita, která už si stihla vysloužit uznání od českých i zahraničních potápěčů.“
Zájem o potápění je podle Petra Macinského celkově na vzestupu. Lze tedy předpokládat, že také k jezeru Most bude i díky věhlasnosti místa mířit stále víc potápěčů.
Jezero Most bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost v září 2020. Napouštění trvalo necelých šest let.
Vzniklo zatopením bývalého hnědouhelného lomu Ležáky na místě starého města Most.
Místo se okamžitě stalo vyhledávanou rekreační oblastí a zázemím pro konání celé řady akcí. Například v létě 2024 se zde při olympiádě v Paříži konal Olympijský festival. Loni v létě tady pořádali světově proslulý drum&bass festival Let It Roll.
Mostecký magistrát má s územím u jezera spoustu plánů. Mimo jiné by tu rád postavil novou rezidenční čtvrť. Nedávno se po letech dočkal toho, že stát převede pozemky kolem jezera právě na město.
