|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most
Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí
Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...
OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most
Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...
Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici
Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...
Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc
Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...
VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...
Bytyqi se loučila v slzách: Boxeři jsou tvrďáci, ale já tu stojím jako plačka
Poslední vstup do ringu, poslední úder, poslední gong. Naposledy zvednutá ruka na znamení vítězství. Legenda Fabiána Bytyqi položila modré boxerky na střed modrého ringu, poklekla a rozbrečela se....
Zpívající kněz. Další bizarní kampaň Viagemu láká do Ústí japonské turisty
Za klub FK Jablonec, pad by snad i Japonec, zpívá se ve staré hymně ligového klubu od hitmakera Michala Davida. Jenže teď turisty ze země vycházejícího slunce láká jiný oddíl: neortodoxní ústecký...
Nejstarší tištěná mapa Čech míří do UNESCO, jediný dochovaný exemplář je v Litoměřicích
Nejstarší tištěná mapa Čech, tzv. Klaudyánova mapa vydaná roku 1518, byla zapsána na Národní seznam České republiky programu UNESCO Paměť světa. Jediný exemplář tohoto vzácného kartografického díla,...
Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru
Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...
OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most
Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...
Dobrý vlasy? Moderátorka basketbalu baví fanoušky silvestrovským sestřihem
Nepovedenými záběry, přeřeky nebo výbuchy smíchu potěšila na přelomu roku ve zveřejněném sestřihu svoje fanoušky Barbora Štěpánová, moderátorka basketbalové Slunety Ústí nad Labem. Pro ligový klub...
Rok od ohnivého pekla v Mostě: Hasil jsem se ve sněhu, plakal hodiny, říká přeživší
Byl to mžik. Mžik, jenž proměnil večer v šílenou tragédii, která si vyžádala sedm obětí a poznamenala životy desítek dalších lidí. V neděli uplyne rok od požáru v mostecké restauraci U Kojota....
Na Chomutovsku havaroval autobus plný dětí, nehoda uzavřela silnici
Autobus plný dětí dnes odpoledne havaroval u obce Domašín na Chomutovsku. Nikdo neutrpěl zranění. Pro děti přijel náhradní autobus. Nehoda uzavřela silnici mezi Měděncem a Kláštercem nad Ohří....
Problémy s průjezdem vlaků v Roudnici skončí, železničáři upraví kritické místo
Správa železnic (SŽ) upraví průjezd vlaků pod opravovaným mostem v Roudnici nad Labem na Litoměřicku, kde lokomotivy opakovaně poškodily trakční vedení. Železničáři odstraní takzvanou hákovnici a...
Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek
Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...
Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy
Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla...