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V jezeře Most dál hledají druhého pohřešovaného, je to devatenáctiletý cizinec

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  10:21
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
U jezera Most
U jezera Most.
14 fotografií
Policisté u jezera Most pokračují v pátrání po muži, který při úterní silné bouřce spadl do vody z paddleboardu. Na jezeře při bouřce zůstalo šest lidí, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí, jednoho našli mrtvého ve středu večer. Aby pátrání správně zacílili, musí vyhodnotit velké množství dat, která získali pod hladinou. Na místě zůstanou potápěči z policejní zásahové jednotky Ústeckého kraje.

Policisté budou nadále monitorovat také okolí jezera z cyklostezky a vodní plochu ze vzduchu. V minulých dnech pomáhali s hledáním policisté z jiných regionů a hasiči, kteří jsou v případě potřeby připraveni se znovu zapojit.

„Hledaným je devatenáctiletý cizinec,“ uvedl v pátek policejní mluvčí Václav Krieger.

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
U jezera Most
14 fotografií

Ve středu večer našli policisté tělo osmadvacetiletého muže, který byl jedním ze dvou ztracených paddleboardistů.

Také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. A opět při ní byli na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.

Bouřka může úřadovat do tří minut. Pak musíte jet po vlně, říká vodní záchranář

Od čtvrtka se policie zabývá dalším úmrtím ve vodě v regionu. Tělo bylo nalezeno u břehu jezera Benedikt v Mostě. Koroner vyloučil cizí zavinění.

Utonulého objevili svědci také v sobotu v Labi u obce Povrly nedaleko Ústí nad Labem, ani v tomto případě se na úmrtí nepodílel nikdo cizí.

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Také jezero Benedikt vzniklo zatopením hlubinného dolu. Má rozlohu necelých pět hektarů.

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