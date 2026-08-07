V jezeře Most dál hledají druhého pohřešovaného, je to devatenáctiletý cizinec

Policisté budou nadále monitorovat také okolí jezera z cyklostezky a vodní plochu ze vzduchu. V minulých dnech pomáhali s hledáním policisté z jiných regionů a hasiči, kteří jsou v případě potřeby připraveni se znovu zapojit.
„Hledaným je devatenáctiletý cizinec,“ uvedl v pátek policejní mluvčí Václav Krieger.
Ve středu večer našli policisté tělo osmadvacetiletého muže, který byl jedním ze dvou ztracených paddleboardistů.
Také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. A opět při ní byli na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.
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Bouřka může úřadovat do tří minut. Pak musíte jet po vlně, říká vodní záchranář
Od čtvrtka se policie zabývá dalším úmrtím ve vodě v regionu. Tělo bylo nalezeno u břehu jezera Benedikt v Mostě. Koroner vyloučil cizí zavinění.
Utonulého objevili svědci také v sobotu v Labi u obce Povrly nedaleko Ústí nad Labem, ani v tomto případě se na úmrtí nepodílel nikdo cizí.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Také jezero Benedikt vzniklo zatopením hlubinného dolu. Má rozlohu necelých pět hektarů.