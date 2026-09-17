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Potápěč v jezeře Most možná objevil ztraceného mladíka, na místo jede policie

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  15:31
Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po...

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
42 fotografií
Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde se při bouřce na začátku srpna ztratil mladík. Policii nález čehosi, co připomíná lidské tělo, na dně jezera oznámil soukromý potápěč.

„Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje,“ řekl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Obří pátrání na jezeře Most. Desítky potápěčů marně hledaly zmizelého mladíka

Na jezeře při bouřce zůstalo šest lidí, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později.

Po druhém policie od té doby pátrá. Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.

Zhruba sto dobrovolníků, většinou potápěčů, pátralo v neděli u jezera Most po devatenáctiletém mladíkovi. Ten zmizel na začátku srpna při silné bouřce, kdy neudržel rovnováhu na paddleboardu a spadl do vody. (30. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
42 fotografií

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

30. srpna 2026
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