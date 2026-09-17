Potápěč v jezeře Most možná objevil ztraceného mladíka, na místo jede policie

„Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje,“ řekl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
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Obří pátrání na jezeře Most. Desítky potápěčů marně hledaly zmizelého mladíka
Na jezeře při bouřce zůstalo šest lidí, čtyři se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později.
Po druhém policie od té doby pátrá. Zpočátku s hledáním pohřešovaného pomáhali i policisté z jiných regionů a hasiči. Policisté také hodnotili kamerové záznamy, které nahráli potápěči pod vodou.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.
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30. srpna 2026