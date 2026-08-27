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Amatérští potápěči budou v jezeře Most hledat pohřešovaného. Riziko, varuje policie

Miroslava Strnadová
Monika Gordíková
,
  15:43

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Jezero Most. | foto: Neptunedivers a King Of All Seas

Nevídaná pátrací akce se uskuteční v neděli u jezera Most. Na místo se sjedou desítky amatérských potápěčů i další dobrovolníci, aby pod vodou i na březích společně hledali mladého muže, který se ztratil na začátku srpna při bouřce, když jel po hladině na paddleboardu. Podle policie jde o vysoce rizikovou akci.

„Zatím mám přislíbenou účast zhruba čtyřiceti potápěčů a dorazí i řada lidí, kteří chtějí pomoci s hledáním ze břehu. Máme zamluvenou loď a získáme i letecký přehled – nad jezerem budou létat drony, ke kterým máme všechna potřebná povolení,“ uvedl amatérský potápěč Petr Macinský, jenž před několika dny dobrovolnickou akci prostřednictvím Facebooku svolal.

Prostředí jezera dobře zná, potápí se zde už dlouho. Na neděli stanovil jasná pravidla. „Z bezpečnostních důvodů vytyčíme přesný prostor pro ponory, půjdeme do maximální hloubky třiceti metrů. Na místě bude prezenční listina. Všichni účastníci svým podpisem stvrdí, že jdou do akce na vlastní riziko a jsou za sebe zodpovědní,“ řekl Macinský.

V případě nálezu těla se s ním nesmí jakkoli manipulovat ani ho nelze vyzvedávat.
Jedná se o místo činu.

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