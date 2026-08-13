Neděle odpoledne, je horko a na plážích kolem jezera Most jsou tisíce lidí. Rušno je i ve vodě. Mezi mnoha plavci křižují osoby na paddleboardech, dospělí i děti. Vítr téměř nefouká, hladina je jako zrcadlo, bez vln. Většina dětí záchrannou nebo plovací vestu má, nebo mají nafukovací rukávky či jsou v nafukovacím kruhu. Dospělí ve vestě se ale dají spočítat na prstech jedné ruky. Stejný obrázek je u pojistného lanka na paddleboardu neboli leashe, připnutý od plavidla ke kotníku ho má jen několik lidí.
Někdo říká, že je dobré leash (jisticí lanko) mít, někdo zase, že ne.