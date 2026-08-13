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Vestu ano, jisticí lanko ne. Jak funguje půjčovna u jezera, kde došlo k tragédii

Miroslava Strnadová
  13:00

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Paddleboard na jezeře Most. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Týden poté, co náhlá bouřka shodila z paddleboardů dva mladé muže na mosteckém jezeře a ti zmizeli pod hladinou, lidé i přes apel záchranářů riskují a na vodu vyrážejí bez základních záchranných pomůcek. Jak vůbec funguje zdejší půjčovna sportovního vybavení? Vysvětlí obsluha, jak věci ovládat a nabídne veškeré náležitosti? Redaktorka to na místě vyzkoušela.

Neděle odpoledne, je horko a na plážích kolem jezera Most jsou tisíce lidí. Rušno je i ve vodě. Mezi mnoha plavci křižují osoby na paddleboardech, dospělí i děti. Vítr téměř nefouká, hladina je jako zrcadlo, bez vln. Většina dětí záchrannou nebo plovací vestu má, nebo mají nafukovací rukávky či jsou v nafukovacím kruhu. Dospělí ve vestě se ale dají spočítat na prstech jedné ruky. Stejný obrázek je u pojistného lanka na paddleboardu neboli leashe, připnutý od plavidla ke kotníku ho má jen několik lidí.

Někdo říká, že je dobré leash (jisticí lanko) mít, někdo zase, že ne.

obsluha půjčovny sportovního vybavení u jezera Most

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