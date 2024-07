Eiffelovka už se rýsuje. U Mostu roste dominanta Olympijského festivalu

Věž bude po dostavění měřit dvanáct metrů. Její díly, kterých je 1 500 a největší z nich má tři metry a váží 300 kilogramů, vznikly 3D tiskem z recyklovaného oceánského plastu oPET. Věž vyvinula a vytiskla česká společnost 3DDen.

K jezeru jednotlivé části v pondělí z pražských Horních Počernic přivezly dva kamiony, pak začala kompletace. Úplně hotovo má být zítra.

„oPET, ze kterého je věž vyrobena, je zcela nový recyklovaný materiál. Může být řešením problému zamoření planety plastem vyrobeným často pro jednorázové účely,“ řekl Jan Hřebabecký, šéf a zakladatel společnosti 3DDen.

Firma materiál jako první na světě používá při inovativním 3D tisku na tiskárnách vlastní výroby. Vznikají takto nejrůznější předměty jako sošky, dekorace do interiéru, reklamní předměty, sportovní poháry, ale třeba i nábytek.

Pokud jde o samotný festival, organizátoři očekávají, že by na něj mohlo během 17 dnů zavítat více než sto tisíc návštěvníků. Lidé si tu budou moci vyzkoušet 52 sportů a setkají se i s českými olympioniky, kteří se budou vracet z Paříže.

V uplynulých dnech před očima návštěvníků mosteckého jezera, které je vyhledávanou rekreační oblastí, rostl také skatepark, parkourové hřiště, beachvolejbalová aréna a další sportoviště.

Pilně se pracovalo i na velkém plovoucím mole s velkými písmeny MOST a fotopointem.

Olympijský areál zabírá část břehu u jezera, část hlavního parkoviště a rozprostírá se také na sousední louce. Hlavní pláž bude po celou dobu festivalu veřejnosti přístupná, olympijský areál však bude oplocený. Návštěvníci zde proto musí počítat s omezeními.

Festival odstartuje ve čtvrtek 25. července. Hudební program začne ve 20 hodin, o půl hodiny později vyjde průvod stovek mladých sportovců od kostela Nanebevzetí Panny Marie a zamíří do dějiště akce. Ve 21 hodin bude festival slavnostně zahájen. „Lidé se mohou těšit na zábavnou show, ve které si to sportovci a celebrity rozdají ve vědomostních soutěžích a zároveň ve sportovních disciplínách,“ uvedla za pořadatele Veronika Linková.

Vstup na zahájení je zdarma, ale je nutné se předem registrovat na webových stránkách festivalu. Kapacita vstupenek do zóny před pódiem je již vyčerpána, zajistit si místo je možné ještě ve fanzóně.

V další dny budou návštěvníci platit vstupné – dospělí 200 korun za den, děti od 6 do 12 let 100 korun. Rodinné vstupné je 400 korun, děti do 6 let, senioři a invalidé mají vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné mají obyvatelé Mostu a přilehlých obcí.

Na většinu sportovišť nebude nutná rezervace. Výjimkou je například projížďka na plachetnici nebo v případě, že si skupina bude chtít zamluvit multifunkční hřiště nebo kurt na plážový volejbal. Kromě sportů si návštěvníci užijí společné fandění českým sportovcům při sledování sportovních klání. Čeští sportovci po návratu z dějiště olympiády zamíří z letiště za fanoušky právě do Mostu.

Pořadatelé přichystali pro návštěvníky, kteří by u jezera chtěli zůstat víc dnů, olympijský kemp. Ubytování však nebude možné ve vlastních stanech, ale jen ve velkých týpí. Těch má být v kempu třicet. Pronájem stanu pro pět lidí vyjde na 4 500 korun za noc, stejný stan pro dvě osoby pak na tři tisíce korun. Místo pro zaparkování karavanu či obytného vozu vyjde na dva tisíce korun za noc.

Kdo by si chtěl postavit vlastní stan mimo olympijský kemp, má smůlu. Stanování na pozemcích kolem jezera „na divoko“ není povoleno. V okolí jezera nejsou ani žádná karavanová stání či prostor pro obytné dodávky.

Z města je možné se k jezeru Most dostat MHD. Lidé se mohou svézt třeba i dvoupatrovým autobusem.

Pro návštěvníky, kteří přijedou k jezeru autem, jsou připravena dvě záchytná parkoviště. Plocha u Kostelního hřbitova pojme až 600 vozidel, stát se tady bude za poplatek. Odsud mohou návštěvníci využít možnosti bezplatné přepravy MHD. Čtyři sta míst je kapacita parkoviště u kruhového objezdu Hněvín, odstavit vůz tu půjde zdarma.