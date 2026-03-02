Přes sto karavanů i prosklená restaurace. U jezera Most je v plánu obří kemp

Miroslava Strnadová
  8:50
Mostecký magistrát předpokládá, že získá jezero Most do svého vlastnictví bezúplatně do konce letošní roku. Jakmile město 702 hektarů pozemků získá, pustí se do dalšího rozvoje území, v plánu je moderní kemp nebo nezvyklá lávka pro pěší.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.

U jezera Most má vyrůst moderní kemp. | foto: Vizualizace: Atelier Prokš Přikryl Architekti

U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
25 fotografií

Primátor Marek Hrvol (ProMOST) uvedl, že se nyní ladí smlouva pro bezúplatný převod. „Řeší se také daňové okolnosti převodu,“ dodal s tím, že město předpokládá, že nebude státu platit nic. „Nepočítáme s jinou variantou než bezúplatnou,“ dodal.

Hodnota pozemků je obrovská. Státní podnik Diamo, který jezero spravuje, v minulosti nechal zpracovat několik variant ocenění; podle Hrvola jde o částky mezi 150 až 350 miliony korun. Přesnější číslo má přinést aktualizace, na které se nyní pracuje.

Bezúplatný převod schválila loni ještě vláda Petra Fialy. Vedení města doufá, že krok potvrdí i současná vláda Andreje Babiše.

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

V momentě, kdy bude město pozemky vlastnit, chce pokračovat v rozvoji jezera, které je již nyní vyhledávanou rekreační lokalitou. Magistrát má hotovou architektonickou studii kempu. Do realizace se však pustí, až bude vlastníkem pozemků. V příštím roce plánuje nechat zpracovat projektovou dokumentaci, samotná stavba kempu by pak mohla začít v roce 2028.

Kemp nabídne 104 karavanových stání, rozdělených do několika velikostních kategorií. Doplní je plochy pro stanování, 10 sezonních chatek a 20 celoročních chatek, které budou sdruženy do pěti objektů zapuštěných do terénu se zelenými střechami.

Odborníci z Atelieru Prokš Přikryl Architekti navrhli v areálu dále tři budovy zázemí, hlavní bude sloužit jako recepce, obchod a kavárna s občerstvením, součástí bude také hygienické zázemí a veřejné toalety. Druhá budova zajistí provozní a technické zázemí kempu a třetí objekt uprostřed areálu nabídne centrální hygienické služby pro návštěvníky.

U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
25 fotografií

„Součástí projektu je také areál vodních sportů se třemi hangáry a dvoupodlažním zázemím. Na něj naváže prosklená panoramatická restaurace, která bude fungovat jako samostatný výletní cíl, nikoli pouze jako zázemí kempu,“ doplnila tisková mluvčí radnice Klára Vydrová. U kempu bude také velké parkoviště.

S převodem jezera na město přejdou pod jeho správu i náklady na údržbu. Jen dopouštění vody stojí podle magistrátu 10 až 15 milionů korun ročně.

Město nemá v plánu pozemky kolem jezera prodávat. „Naprosto nepřipadá v úvahu jakkoliv s pozemky obchodovat. Město se z privatizace bytového fondu, městských pozemků a objektů poučilo. Věřím, že ať bude ve vedení jakákoliv garnitura, nikoho nenapadne s pozemky obchodovat. Klíčem budoucího rozvoje je, že na tom bude mít město největší podíl,“ uvedl primátor.

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

Město chce také zlepšit přístup k jezeru. Nyní se k němu pěší z centra dostávají přes most Ryko, chybí zde však pruh pro cyklisty. Řešením má být výstavba nové lávky nad čtyřproudovou silnicí u muzea. Měřit bude 330 až 390 metrů a určena bude pro pěší i cyklisty. Její podobu mají navrhnout architekti v rámci soutěže, od které si magistrát slibuje velmi kvalitní návrhy.

Jezero se pro veřejnost otevřelo v roce 2020. Vznikly zde pláže, zázemí pro vodní sporty i rekreaci a parkovací plochy. Další investice ze strany města však zastavil fakt, že jezero není v jeho majetku a do cizího vlastnictví již město investovat nechtělo. Jde o velmi oblíbenou lokalitu, kde se konal například Olympijský festival či hudební akce Let It Roll.

Vodní plocha vznikla rekultivací bývalého hnědouhelného dolu. Před těžbou na jeho místě bylo staré město Most. Jeho rozloha je přes 300 hektarů, hloubka je přes 70 metrů.

12. září 2020
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Symbol války nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil i v Táboře

Iniciativa Dárek pro Putina rozmístila na sedmnácti náměstích v České republice...

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem někdo v sobotu poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Informovala o tom Kristýna Kvapilová z iniciativy Dárek pro Putina, která nechala...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z&#8239;topných...

Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat na...

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Přes sto karavanů i prosklená restaurace. U jezera Most je v plánu obří kemp

U jezera Most má vyrůst moderní kemp.

Mostecký magistrát předpokládá, že získá jezero Most do svého vlastnictví bezúplatně do konce letošní roku. Jakmile město 702 hektarů pozemků získá, pustí se do dalšího rozvoje území, v plánu je...

2. března 2026  8:50

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Ústecký kraj, házené ráj! Po Mostu oslavily pohár i Lovosice díky superfiniši

Házenkáři Lovosic vyhráli Český pohár po finálovém vítězství nad Karvinou 38:37.

Ústředím české házené se pro sobotu stal Ústecký kraj. Nejdřív oslavily už jedenáctý pohárový triumf házenkářky Mostu, které ve finále v pražské UNYP Aréně zdolaly Slavii 32:30, po nich se do extáze...

1. března 2026  13:20

Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

V prostoru milovického letiště havarovalo malé letadlo. (20. května 2024)

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na...

1. března 2026  9:09

Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

Společenský sál v areálu Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem v...

Administrativní budova původních Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem, známých později jako Setuza, patřila ještě nedávno k objektům, jejichž další existence byla nejistá. Zdejší...

1. března 2026  8:17

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

Trousil špalky i pily. Řidič se zákazem zběsile ujížděl policii polními cestami

Honička po polích: padaly pily i špalky

Polními cestami ujížděl policii u Verneřic na Děčínsku šestatřicetiletý řidič pick-upu. Dupl na plyn ve chvíli, kdy se jej policisté snažili zastavit a zkontrolovat. Během jízdy trousil z korby dřevo...

28. února 2026  10:29

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18,  aktualizováno  28. 2. 8:35

I já kupuji jogurty ve slevě, usmívá se ruský baletní mistr. Domov našel v Ústí

Vladimir Gončarov, baletní mistr, pedagog a choreograf z Divadla města Ústí nad...

Jeho cesta začala v Rusku, kde se narodil. Pak pokračovala přes Polsko do Ústí nad Labem, kde podle svých slov našel domov. Vladimir Gončarov, baletní mistr, pedagog a choreograf ústeckého divadla se...

28. února 2026  8:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?

Házenkářský klan Chotěborských, uprostřed reprezentant Pavel, vpravo maminka...

Prosím vás, kam až sahají Hujerovi? Tedy pardon, Chotěborští! Kdyby moderátor při dvojfinále sobotního házenkářského poháru položil tuto filmovou otázku, zvedl by se v hale les rukou stejně jako při...

27. února 2026  13:04

Nové zastávky i křižovatky. V Litvínově startuje modernizace tramvajové trati

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.

V Litvínově na Mostecku v pondělí odstartují práce na jedné z největších investic v historii města. Dotkne se v podstatě všech obyvatel i návštěvníků a v důsledku do určité míry promění vzhled...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.