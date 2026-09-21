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Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka

Miroslava Strnadová
  16:00

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Uznávaný polský potápěč Marcel Korkuś. | foto: archiv Marcela Korkuśe

Tělo, které minulý týden z jezera Most vyzvedli policejní potápěči, předtím objevil mezinárodně uznávaný polský expert Marcel Korkuś. K pátrání využil nejmodernější techniku včetně umělé inteligence. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje průběh pátrací akce i to, jak členité je dno zatopeného lomu.

Zda jde skutečně o devatenáctiletého Andreje, který zmizel na začátku srpna po pádu z paddleboardu při silné bouři, policie zatím oficiálně nepotvrdila. Čeká se na výsledky pitvy.

Jak se k vám vůbec informace o případu zmizelého mladíka dostala?
Kontaktovala mě Andrejova rodina. Věděl jsem, že se do předchozího pátrání zapojilo velké množství lidí, včetně přibližně devadesáti potápěčů, dobrovolníků a specializovaných záchranných týmů. Navzdory jejich obrovskému úsilí se Andreje nepodařilo najít. Rodina proto hledala další možnosti a obrátila se na mě s žádostí o provedení nezávislého specializovaného pátrání.

Při této konkrétní operaci nebylo potápění hlavní metodou pátrání.

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Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka

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