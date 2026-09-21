Zda jde skutečně o devatenáctiletého Andreje, který zmizel na začátku srpna po pádu z paddleboardu při silné bouři, policie zatím oficiálně nepotvrdila. Čeká se na výsledky pitvy.
Jak se k vám vůbec informace o případu zmizelého mladíka dostala?
Kontaktovala mě Andrejova rodina. Věděl jsem, že se do předchozího pátrání zapojilo velké množství lidí, včetně přibližně devadesáti potápěčů, dobrovolníků a specializovaných záchranných týmů. Navzdory jejich obrovskému úsilí se Andreje nepodařilo najít. Rodina proto hledala další možnosti a obrátila se na mě s žádostí o provedení nezávislého specializovaného pátrání.
Při této konkrétní operaci nebylo potápění hlavní metodou pátrání.