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Pátrací akce na jezeře Most. Silná bouřka držela plavce ve vodě, dva se ztratili

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  8:18aktualizováno  8:28
Jezero Most.

Jezero Most. | foto: Neptunedivers a King Of All Seas

Jezero Most.
O prázdninách patří jezero Most k vyhledávaným turistickým cílům. Zajíždí sem...
Střimická výsypka. Pohled na jezero Most. V pozadí litvínovská chemička
Jezero Most na snímku z roku 2017, kdy ještě nebylo přístupné veřejnosti.
35 fotografií
Na jezeře Most druhým dnem pátrají po dvou pohřešovaných mladých mužích. Přes region se v úterý v podvečer přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Záchranné složky večer kvůli tmě akci přerušily, nyní v ní opět pokračují.

Na místo se v úterý sjely všechny složky integrovaného záchranného systému včetně poříčního oddělení policie. Na pátrání se nyní podílejí potápěči, poříční policie a speciální pořádková jednotka.

Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Najít pohřešované by mohly podvodní drony, které budou policisté dnes využívat. Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

Kvůli pátrání nebude jezero uzavřené.

„S ohledem na probíhající záchrannou akci a ohleduplnost vůči rodinám pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další informace,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Bouřka doprovázená velmi silným větrem se v úterý v podvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy.

„Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení,“ informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Kvůli nehodě byl provoz na trati zastaven.

Vítr také komplikuje hašení požáru odpadu na Litoměřicku. Zásah hasičů na skládce u Čížkovic stále pokračuje.

12. září 2020
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