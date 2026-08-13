Oba pohřešovaní byli součástí šestičlenné skupiny na paddleboardech. Při bouři se silným větrem se skupina nemohla dostat ke břehu. Čtyři lidé to s pomocí záchranářů nakonec dokázali, dva se ztratili.
„Bohužel ani veškeré úsilí policistů a nasazení techniky nevedlo k vypátrání osoby. V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehů a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů,“ uvedla dnes policie.
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Bouřka může úřadovat do tří minut. Pak musíte jet po vlně, říká vodní záchranář
Rodina pohřešovaného nabízí odměnu za informace, které povedou k jeho nalezení. Věří, že mladý muž mohl doplavat ke břehu.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je více než 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.
Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnících či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah.
Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila v minulých dnech Vodní záchranná služba. Také policie po události na jezeře Most apelovala na dodržování základních pravidel bezpečnosti.
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6. srpna 2026