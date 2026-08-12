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Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Matyáš Melich
  19:36
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
16 fotografií
Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho přítelkyně pro iDNES.cz popsal okolnosti incidentu i průběh pátrání. Rodina zároveň žádá veřejnost o pomoc, nabízí i odměnu.

Incidentu předcházelo klidné letní počasí, situace se však během minut dramaticky změnila. K jezeru Most se přihnaly silné bouřky doprovázené prudkým větrem. Na hladině v tu chvíli zůstala šestičlenná skupina paddleboardistů, která se kvůli zhoršujícím se podmínkám nemohla bezpečně vrátit ke břehu.

Jedním z členů skupiny byl také devatenáctiletý Andrej. Podle jeho rodiny je zkušeným plavcem a ve vodě se pohyboval pravidelně. Takto rychlý příchod bouřky ale nikdo ze skupiny nečekal. „Nikdo z nich bouřku neočekával, přihnala se náhodně. Nejprve se společně najedli a po jídle šli na jezero. Během deseti minut to celé začalo,“ uvedl pro iDNES.cz otec Andrejovy přítelkyně.

Skupina se podle něj v době, kdy se počasí začalo výrazně zhoršovat, nacházela přibližně 150 metrů od břehu. Prudký vítr postupně zesílil a vysoké vlny začaly paddleboardisty odnášet dál od břehu, směrem do středu jezera. „Jeho kamarádi viděli, jak mu paddleboard vyletěl zpod nohou,“ popsal muž okamžik, kdy Andrej spadl do vody.

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
Pohřešovaný devatenáctiletý Andrej.
Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)
16 fotografií

Podle něj se do vody během bouřky dostali i další členové skupiny. „Z těch paddleboardů tam padali všichni lidi. Na paddleboard jezdil často a byl to plavec. Chodil plavat skoro každý den,“ dodal. O tragédii se rodina dozvěděla od jeho přítelkyně, která byla v době incidentu přímo na místě a událost viděla.

Do pátrání se následně zapojili také Andrejovi blízcí. Rodina několikrát prohledávala okolí jezera, včetně přilehlých pláží. K pátrání využili i dron. „Prošel jsem to kolem dokola. Nejen sám – i s lidmi. S dronem jsme tam létali, zkoušeli jsme všechno, ale beznadějně, nic jsme nenašli,“ popsal.

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Policie v pátrání po devatenáctiletém muži nadále pokračuje. Rodina se zároveň obrací na veřejnost a žádá každého, kdo by mohl mít o Andrejově pohybu či události jakékoli informace, aby je předal policii. Za užitečné informace nabízí také finanční odměnu.

„Chtěli bychom požádat veřejnost o pomoc. Za jakoukoli užitečnou informaci nabízíme finanční odměnu,“ dodal. Lidé, kteří by mohli mít informace o pohřešovaném či okolnostech jeho zmizení, se mohou obrátit na e-mailovou adresu hledamecloveka@gmail.com nebo telefonní číslo 774 613 348.

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