Potopený nápis Most je zpět na jezeře, od vstupu na něj má lidi odradit siréna

Instalace se poprvé objevila na hladině několik metrů od břehu v červenci. Magistrát ji tam nechal umístit, aby zatraktivnil oblíbené rekreační místo. Lidé si měli pořizovat její fotografie ze břehu nebo z nového plovoucího mola. Molo i nápis stály 2,5 milionu korun.

Realita byla taková, že na plovoucí plošinu i na jednotlivá písmena návštěvníci vylézali. Zákazové cedule je neodradily. Na hladině vydržela měsíc, než se pod vahou desítek lidí potopila.

„Fotopoint jsme chtěli pojmout jako atrakci, kdy se z centrálního mola nebo jiného místa budou lidé s nápisem fotit. Věděli jsme o tom, že nějací plavci nebo lidé na paddleboardu asi neodolají a vylezou na něj, ale že to bude takovým extrémním způsobem, to jsme nečekali,“ uvedl primátor Marek Hrvol (Pro Most). Připustil, že situaci magistrát podcenil.

Nyní je nápis zpátky. Výrobce zvýšil tonáž ukotvení, aby se nemohl převrátit. Nainstalovaná je také siréna, kterou aktivuje neoprávněný vstup na plošinu, aby odradila návštěvníky od dalšího riskování.

„Nově také nápis v noci svítí,“ doplnil Hrvol.

Magistrátní úředníci nadále řeší s výrobcem způsob, jak znepříjemnit návštěvníkům stání na fotopointu. „Hledáme takovou variantu, aby plocha byla nepříjemná pro chůzi a stání, ale nemohlo dojít ke zranění,“ popsal Hrvol.

Jezero Most budou od příštího roku hlídat strážníci, a to nejen ze břehu, ale také z vody. Dohlédnou právě i na nápis „Máme čtrnáct strážníků, kteří se budou školit pro práci na jezeře,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol s tím, že městská policie si pořídí do výbavy nový člun.

Jezero Most, které vzniklo zatopením hnědouhelného lomu, je pro veřejnost přístupné od září 2020. Jeho návštěvnost podle primátora Hrvola každoročně roste.