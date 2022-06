Jezero Milada už bez stánků nebude, jeho další vývoj má řešit nová skupina

„Diamo (státní podnik, pod který území spadá, pozn. red.) se zavázalo, že po konci letošní sezony udělá přípojky elektřiny i vody a dodělá i kanalizaci, aby se stánky u jezera mohly příští rok bez problémů provozovat. Vše se prodloužilo rozpočtovým provizoriem a také tím, že stavební povolení bylo vydáno až v letos v březnu,“ sdělil hejtman Jan Schiller (ANO).

V současné době jsou u jezera páteřní rozvody vody, dešťové a splaškové kanalizace i elektřiny, jejichž kolaudace proběhla na jaře. Chybějí však přípojky vodovodu, tlakové splaškové kanalizace a elektřiny do prostoru hlavní pláže a té u Trmic.

„Tento měsíc vyhlásíme veřejnou zakázku na realizaci prací, které by měly proběhnout od října do dubna. Naším cílem je zajistit vše do začátku příští letní sezony. Předpokládané náklady jsou osm milionů korun,“ uvedla Hana Volfová, mluvčí Palivového kombinátu Ústí, který spadá pod Diamo.

Na rozdíl od rozvíjejícího se jezera Most je hlavním problémem Milady to, že zde stále nebyly odepsány zásoby uhlí. V souvislosti s blížícím se útlumem těžby uhlí však probíhá mapování zásob, ložisek a ochranných pásem.

„Mohlo by tak dojít ke zmírnění podmínek pro stavby v těchto pásmech. Je nutné, aby se vláda věnovala odpisům uhlí v okolí Milady, nejen zde. Mnohdy je blokován rozvoj obcí, které o to mají zájem, ale nemohou nic dělat, když jsou tam zásoby uhlí, jež by mohly být odepsány,“ podotkl hejtman.

Miladu spravuje svazek měst a obcí okolo jezera, tedy Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice, a jeho rozpočet na letošek je necelých 548 tisíc korun.

„Jezero Milada musíme začít řešit co nejdříve, je to významná rekreační plocha kraje. Proto je třeba zahájit diskusi s ministerstvy, aby se našly prostředky na financování jeho údržby, což jsou nemalé náklady,“ uvedl Schiller.

„Svazek měst ve svých rozpočtech na to nemá finance. Požádal jsem proto o vytvoření skupiny, kde by byli zástupci kraje, Diama a měst okolo jezera. Musíme se domluvit, kdo a jak přispěje k tomu, aby se jezero mohlo provozovat, protože Diamo odmítá řešit údržbu ploch okolo něj. To není jeho činnost. Jezero Most má výhodu, že zásoby uhlí jsou zde odepsány a také patří jen jednomu městu. A je vidět, že díky tomu předběhlo Miladu,“ dodal.

Vytvoření skupiny uvítala trmická starostka Jana Oubrechtová (Starostové a nezávislí). „Určitě by byla přínosem, protože se stále vše odsouvá. Hlavně v našich územních plánech stále máme jen rezervu a nevíme, pokud se neodepíšou zásoby uhlí, jestli tam budeme moci v budoucnu něco dělat, nebo ne,“ sdělila.