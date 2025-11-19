Obce získají pozemky u jezera Milada zadarmo, rozhodla končící vláda

  18:33
Vláda v demisi ve středu schválila bezúplatný převod pozemků u jezera Milada v Ústeckém kraji. Po státním podniku Diamo s nimi budou nově hospodařit obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada. Převod je klíčovým krokem v dlouhodobé revitalizaci území zatíženého těžbou hnědého uhlí a jeho proměně v hodnotnou rekreační a krajinnou oblast, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného...

Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice a která je vyhledávanou turistickou destinací, leží v katastru čtyř obcí – Ústí nad Labem, Trmic, Chabařovic a Řehlovic. (červenec 2024) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jezero Milada. Vzniklo zatopením uhelného lomu Chabařovice nedaleko Ústí nad...
Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného...
Vodní radovánky na jezeru Milada. (červenec 2024)
Vodní radovánky na jezeru Milada. (červenec 2024)
18 fotografií

Jezero Milada vzniklo zatopením zbytkové jámy po ukončení činnosti lomu Chabařovice. Schválený věcný záměr vymezuje zájmové území jezera Milada, specifikuje nemovitý a movitý majetek určený k převodu. Navrhuje také odpis části zásob hnědého uhlí výhradního ložiska Chabařovice podle horního zákona.

Materiál navazuje na memorandum o spolupráci z 1. října 2018 mezi tehdejším Palivovým kombinátem Ústí (nyní začleněn do Diama) a obcemi Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice.

Dokument počítal s bezúplatným převodem pozemků podle katastrální příslušnosti a s úplatným převodem komerčně využitelných ploch. Konečná žádost o schválení samotného bezúplatného převodu má být vládě předložena do 31. prosince 2026.

Stát končí s investicemi do okolí jezera Milada. Města neví, co bude dál

„Naším cílem je revitalizovat území kolem jezera Milada tak, aby se oblast stala plnohodnotnou součástí života místních a mohla se dále rozvíjet. Převod majetku je zásadní pro budoucí využití lokality a odstranění administrativních bariér, které doposud komplikovaly její rozvoj,“ řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček (STAN).

Tento postup zároveň umožní státu a podniku Diamo ušetřit na správě lokality a na procesu zahlazování následků hornické činnosti přibližně osm milionů korun ročně, uvedlo ministerstvo.

Dvě uhelná jezera, dva jiné světy. Milada pokulhává za vzkvétajícím Mostem

Návrhy majetkoprávního vypořádání již byly podle ředitele Diama Ludvíka Kašpara obcím zaslány, nicméně zatím není vyřešený odpis zásob, který brání dalšímu postupu. Nezbytnou podmínkou je i převzetí správy jezera a související vodohospodářské infrastruktury, které je nyní také v řešení. „Majetkoprávní vypořádání je nutné řešit komplexně, tedy včetně vodohospodářské soustavy,“ podotkl Kašpar.

Celkem je připraveno k převodu 378 pozemků o výměře 8,2 milionu metrů čtverečních. Aby bylo možné převod uskutečnit, je potřeba podle ministerstva dokončit řadu administrativních kroků, přesně vymezit konečný rozsah převáděného majetku a zajistit, že budoucí využití bude v souladu s pravidly veřejné podpory.

19. listopadu 2025  18:33

