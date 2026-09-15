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Potíže s pozemky u Milady. Převod na města se zadrhl, objevily se dva problémy

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  8:57
Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného...

Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice a která je vyhledávanou turistickou destinací, leží v katastru čtyř obcí – Ústí nad Labem, Trmic, Chabařovic a Řehlovic. (červenec 2024) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)
Česko zasáhlo tropické počasí. Lidé nalezli útočiště například na jezeře Milada...
Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného...
První horký den u vody, jezero Milada u Chabařovic (23. května 2026)
26 fotografií
Převod státních pozemků v okolí jezera Milada na Ústecku ze státu na dobrovolný svazek obcí, kde je také Ústí nad Labem, se zastavil. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) řekl, že se tak stalo v červnu kvůli nedořešenému převodu zrekultivovaného území a také kvůli odpisu zásob hnědého uhlí ve výhradním ložisku Chabařovice-lom. Převod pozemků má být podle dřívější dohody bezúplatný.

Město podle Nedvědického požadovalo, aby Lesy ČR odmítly převzít zrekultivované území, které mají nyní k dispozici. O dalším postupu podle něj musí rozhodnout vláda, která zatím nerozhodla. „Ten převod se zcela zastavil, když jsme dostali informaci, že Lesy ČR nevypořádaly náš požadavek,“ řekl Nedvědický.

Za druhý problém označil odpis zásob hnědého uhlí. Podle něj byl jejich odpis podmínkou převodu a měl být dokončen do konce května tohoto roku. Ústecký kraj ale v červnu obdržel od ministerstva životního prostředí (MŽP) stanovisko, podle kterého je nutné původní žádost doplnit.

Mluvčí ministerstva Jana Schillerová sdělila, že o odpisu zásob výhradního ložiska MŽP nerozhoduje. Rozhodnutí náleží ministerstvu průmyslu a obchodu, MŽP k návrhu vydává stanovisko. Ústecký kraj podal žádost o odpis zásob výhradního ložiska hnědého uhlí 30. června.

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Návrh podle Schillerové mimo jiné neobsahoval požadované vykázání zásob určených k odpisu podle bloků zásob a kategorií posledního platného výpočtu. Upozornila také na nesrovnalost týkající se odborné způsobilosti zpracovatele návrhu. MŽP proto požaduje opravu a doplnění žádosti.

„Takto podaný návrh by stejně ministerstvo průmyslu a obchodu neakceptovalo a vrátilo by jej zpět k doplnění, pokud by ho přímo nezamítlo,“ dodala Schillerová.

MŽP zároveň popírá, že by odpis zásob hnědého uhlí na ložisku Chabařovice-lom odmítlo. Ve svém stanovisku uvedlo, že s takto podaným návrhem nemůže souhlasit, dokud nebude splňovat požadované náležitosti. O samotném odpisu následně rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Lesy ČR podle mluvčí Evy Jouklové mají o pozemky v okolí jezera Milada zájem. „Lesní zákon svěřuje Lesům ČR nakládání se státními lesy, proto máme o tyto pozemky zájem, což jsme už sdělili. Jde zhruba o 187 hektarů, které v současné době obhospodařuje v souladu s předmětem své činnosti státní podnik DIAMO,“ dodala.

Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice a která je vyhledávanou turistickou destinací, leží v katastru čtyř obcí – Ústí nad Labem, Trmic, Chabařovic a Řehlovic. (červenec 2024)
Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)
Česko zasáhlo tropické počasí. Lidé nalezli útočiště například na jezeře Milada v Ústeckém kraji. (20. června 2026)
Jezero Milada. Vodní plocha, která vznikla zatopením bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice a která je vyhledávanou turistickou destinací, leží v katastru čtyř obcí – Ústí nad Labem, Trmic, Chabařovic a Řehlovic. (červenec 2024)
26 fotografií

Ústecké zastupitelstvo loni na konci roku souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků u Milady, se kterými hospodaří DIAMO. Pozemky by měl od státu získat dobrovolný svazek obcí, jehož členy jsou Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice.

Krajské město chce okolí lokality rozvíjet. Město v minulosti představilo například záměr vybudovat unikátní zoologický park o rozloze 700 hektarů, kde by žili velcí kopytníci.

Jezero o rozloze více než 250 hektarů vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí. Státní podnik loni oznámil, že již neplánuje další investice.

11. července 2015
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