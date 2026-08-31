Lidé využívají mola u jezera Milada, ač nesmějí. Práce brzdí i ochrana ptáků

Státní podnik Diamo, který jezero a jeho okolí spravuje a mola nechal nainstalovat, jejich nepřístupnost hájí tím, že stále ještě nejsou zcela hotová, a tudíž je nelze bezpečně využívat. Práce totiž podle Diama mohou probíhat tak, aby nerušily ptáky hnízdící v okolí. Nutná je také kolaudace.
„Podle mých informací od zaměstnanců firmy, která mola stavěla, měla být hotová do konce června. Mola jsou sice na vodě, žádné práce na nich už neprobíhají, ale stále je na ně zákaz vstupu s upozorněním, že jsou ve výstavbě. Už to vypadalo, že se na Miladě konečně něco dělá pro návštěvníky, ale v této letní sezoně si už lidé mola pravděpodobně moc neužijí,“ říká Jana Doubravová z Ústí nad Labem, jedna z pravidelných návštěvnic jezera Milada.
David Příhoda na sociální síti přidal, že se obává se, že mola budou otevřena teprve až po sezoně a určitě se na nich vyřádí nějaký vandal. „Takže příští rok v létě budou mola v havarijním stavu a dojde z důvodu bezpečnosti k jejich odstranění,“ píše ve svém příspěvku.
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Na jezeře bylo vybudováno celkem šest nových břehových mol se schůdky s ocelovou konstrukcí a kompozitovými rošty. Podle mluvčí Diama Hany Volfové ještě probíhají práce na montáži takzvaného kapitanátu, tedy místa, ze kterého bude řízen provoz přístavu.
„Na plovoucích zařízeních budou instalovány čtyři nástavby, které poskytnou zázemí pro provozní správu celého zařízení, případně pro další aktivity spojené s využíváním vodní plochy k rekreaci. Jsou určeny pro bezpečné uložení prostředků spojených s aktivitami na vodní ploše,“ nastínila Volfová s tím, že náklady na celý projekt byly 5,1 milionu korun.
Dokončení stavebních prací je podle uzavřené smlouvy o dílo plánováno do 30. září letošního roku. Užívání mol bude možné až po vydání kolaudačního souhlasu, o který podnik zažádá po dokončení všech stavebních prací.
„Důležitým omezením pro stavební práce v okolí jezera Milada je pak stanovená ochrana pro ptáky v době hnízdění a zimování v porostech u vodní plochy. Toto období trvá od 15. března do 31. srpna. Přesné zahájení prací nám stanovil takzvaný biologický dozor,“ poznamenala Volfová s tím, že předpokládaný termín zpřístupnění mol je podzim letošního roku. „O přesnějším termínu budeme veřejnost informovat,“ dodává.
Na jezeře už je nyní možné využívat plovoucí, takzvaná distanční mola pro plavce. Aktuálně jsou tři, po opravě jednoho zničeného budou k dispozici celkem čtyři. „Na celém jezeře tak bude po dokončení prací k dispozici celkem 10 mol a jeden kapitanát o délce 93 metrů se čtyřmi plovoucími objekty,“ dodává Volfová.
Samotné práce na budování břehových mol začaly podle Volfové už v roce 2019, ale byly přerušeny soudními spory. Letos vybralo Diamo dodavatele a v květnu práce rozjelo tak, aby mola mohla být letos dokončena.
O tom, že lidé na mola chodí, i když nejsou oficiálně zpřístupněna, státní podnik ví. „Mobilní služba státního podniku Diamo, jakožto investora, příslušníci městské policie či Policie ČR jsou oprávněni vymáhat dodržování tohoto zákazu a návštěvníky z mol vykazují,“ upozorňuje Volfová.
Mluvčí Diama Vysvětluje, že se návštěvníci se vstupem na nedokončená mola vystavují riziku úrazu, protože konstrukce není dosud technicky ani bezpečnostně způsobilá. „Zároveň porušují zákaz vstupu na staveniště, což může být řešeno ze strany Policie ČR nebo městské policie jako přestupek. Pokud by došlo k poškození prvků mol, může být po návštěvnících požadována náhrada způsobené škody,“ zmiňuje Volfová.
Státní podnik Diamo další investice v okolí jezera nebo na něm podle Volfové neplánuje, protože pracuje na předání lokality místním samosprávám. Postup bezúplatného převodu pozemků u jezera ze státu na obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada schválila loni v listopadu vláda premiéra Petra Fialy v demisi.
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„Diamo doposud celoročně zajišťuje průběžnou údržbu umístěného mobiliáře, údržbu komunikací, související drobné stavební práce či opravy dopravního značení. Dále pečuje o rozsáhlé travní plochy, jde zhruba o 238 hektarů, a příkopy, provádí čištění břehů a pozemků přilehlých k účelovým komunikacím a pravidelný úklid a svoz odpadu,“ vypočítává Volfová.
Jezero Milada, které je oblíbeným místem sportovních i turistických aktivit řady obyvatel krajského města i širokého okolí, vzniklo místo hnědouhelného velkolomu Chabařovice, v němž se naposledy těžilo v roce 1997. O tři roky později jej začali zaplavovat, veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 2015.
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11. července 2015