Most vylepší okolí jezera Matylda, jako první vznikne nová pumptracková dráha

U jezera Matylda v Mostě vznikne nová pumptracková dráha. Ta je určená pro jízdu na kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu, je plná vln a klopených zatáček. Jezdec k pohybu nepoužívá šlapání či odrážení, ale pumpování, kdy přenáší váhu těla. Další novinky se chystají.
Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu Vrbenský.

Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu Vrbenský. | foto: František Míček

Děti mají k dispozici speciální bazének s vlastním dnem přímo uprostřed mola.
Předpokládané náklady na pumptrackovou dráhu jsou zhruba 5,7 milionu korun, část má pokrýt dotace.

„Magistrát nyní připravuje vypsání veřejné soutěže na zhotovitele. Pokud půjde vše podle plánu, práce by měly začít ještě letos a potrvají několik měsíců,“ uvedla mluvčí města Klára Vydrová.

Pumptrack už u jezera je, slouží ale již roky a potřebuje obnovit.

Vedle toho magistrát připravuje projekt, který počítá s komplexním řešením infrastruktury celého území kolem jezera. Jde o vybudování nových cest a inženýrských sítí.

Předpokládané náklady jsou 286 milionů a hrazeny mají být ze státního programu určeného na odstranění starých ekologických zátěží a na revitalizaci území po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Kdy dojde k samotným pracím, není nyní jasné.

Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu Vrbenský.
