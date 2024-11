Most chce u jezera čtyřhvězdičkový kemp, stát zatím nestanovil ceny pozemků

„Kemp by měl nabídnout všechny typy ubytování, tedy chatičky, místo pro karavany a stanování včetně veškerého zázemí pro návštěvníky. Chceme, aby měl vysokou úroveň,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMost) s tím, že má jít o čtyřhvězdičkový kemp.

Magistrát nyní hledá zpracovatele architektonické studie, na její vytvoření uvolnil z rozpočtu dva miliony korun. „Studie bude podkladem pro realizaci stavby,“ doplnil primátor. Nabídky mohou zájemci podávat do 12. prosince 2024.

Podle Hrvola by mohla být studie hotová na konci příštího roku, právě do 31. prosince 2025 má totiž dojít k majetkovému vypořádání jezera i okolních pozemků. Ty nejsou Mostu, ale státního podniku Diamo. Dokud je nemá město ve svém majetku, nemůže tu stavět. Podle vedení Mostu to zdržuje rozvoj lokality. Město usiluje o získání pozemků bezúplatně, jako jejich vlastník totiž bude investovat do údržby okolí jezera a vodní plochy.

K tomu, že do konce příštího roku k majetkovému vypořádání skutečně dojde, je primátor skeptický. Termín se už totiž jednou prodloužil. „Bohužel s námi Diamo nekomunikuje,“ řekl.

Podle mluvčí státního podniku Hany Volfové zástupci Diama se zástupci Mostu pravidelně jednají. Některé pozemky budou převedeny bezúplatně, některé za úplatu. Doplnila, že se nyní připravuje zadání veřejné zakázky na znalecký posudek pro stanovení ceny převáděného majetku.

„Jde o klíčový údaj pro další jednání,“ uvedla mluvčí s tím, že podnik chce mít vše vyřešené do stanového termínu.