Na písmena lidé vylézají a sedají si na ně, riskují tím zranění či poškození nápisu. To se ostatně už stalo. Předloni, loni a už i letos návštěvníci konstrukci přetížili, ta se částečně potopila a poškodila.
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Potopený nápis Most je zpět na jezeře, od vstupu na něj má lidi odradit siréna
„Při větším zatížení může dojít k naklonění nebo převrácení plovoucí konstrukce a jejímu částečnému potopení. To může skončit zraněním osob, v krajním případě i velmi vážným. O to více mě zarážejí případy, kdy na nápis vstupují celé rodiny s malými dětmi a vystavují je zcela zbytečnému riziku,“ uvedl šéf mosteckých strážníků Jaroslav Hrvol.
Strážníci u jezera pravidelně hlídkují. Jsou nejenom na břehu, ale i na hladině díky služebnímu člunu. Při porušení zákazu ohledně vstupu na fotopoint mohou uložit hříšníkovi pokutu.
Písmena jsou na místě do roku 2024. Tehdy vydržela necelé dva měsíce, než se kvůli náporu lidí potopila.
„Děkujeme, že nám pomáháte dělat naše město hezčí,“ reagovalo přede dvěma lety město ohledně potopených písmen na svém oficiálním facebookovém profilu s dodatkem, že lidé si neumí ničeho vážit.
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20. září 2024