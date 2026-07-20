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Lidé dál huntují nápis na jezeře Most, nebezpečné výstupy absolvují celé rodiny

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  12:31
Na plošinu s nápisem Most se nesmí, lidé však zákaz ignorují. (srpen 2024)

Na plošinu s nápisem Most se nesmí, lidé však zákaz ignorují. (srpen 2024) | foto: Bohdana Cabalková, MF DNES

Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem...
Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem...
Plovoucí fotopoint na hladině jezera Most lidé potopili.
Přímo na hladině jezera Most nechalo město vybudovat takzvaný fotopoint. Na...
13 fotografií
Plovoucí obří nápis Most na stejnojmenném jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci platí zákaz vstupu, který však lidé opakovaně porušují. V uplynulých letech i letos už fotopoint svým počínáním poškodili.

Na písmena lidé vylézají a sedají si na ně, riskují tím zranění či poškození nápisu. To se ostatně už stalo. Předloni, loni a už i letos návštěvníci konstrukci přetížili, ta se částečně potopila a poškodila.

Potopený nápis Most je zpět na jezeře, od vstupu na něj má lidi odradit siréna

„Při větším zatížení může dojít k naklonění nebo převrácení plovoucí konstrukce a jejímu částečnému potopení. To může skončit zraněním osob, v krajním případě i velmi vážným. O to více mě zarážejí případy, kdy na nápis vstupují celé rodiny s malými dětmi a vystavují je zcela zbytečnému riziku,“ uvedl šéf mosteckých strážníků Jaroslav Hrvol.

Strážníci u jezera pravidelně hlídkují. Jsou nejenom na břehu, ale i na hladině díky služebnímu člunu. Při porušení zákazu ohledně vstupu na fotopoint mohou uložit hříšníkovi pokutu.

Na plošinu s nápisem Most se nesmí, lidé však zákaz ignorují. (srpen 2024)
Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem potopil pod váhou desítek lidí, kteří na něj i přes zákaz vylézali. Oprava konstrukce stála 250 tisíc korun. (září 2024)
Most vrátil na stejnojmenné jezero obří plovoucí nápis, který se před měsícem potopil pod váhou desítek lidí, kteří na něj i přes zákaz vylézali. Oprava konstrukce stála 250 tisíc korun. (září 2024)
Plovoucí fotopoint na hladině jezera Most lidé potopili.
13 fotografií

Písmena jsou na místě do roku 2024. Tehdy vydržela necelé dva měsíce, než se kvůli náporu lidí potopila.

„Děkujeme, že nám pomáháte dělat naše město hezčí,“ reagovalo přede dvěma lety město ohledně potopených písmen na svém oficiálním facebookovém profilu s dodatkem, že lidé si neumí ničeho vážit.

20. září 2024
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