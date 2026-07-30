Hudební areál se návštěvníkům otevře dnes v poledne. Ovšem první návštěvníci se k jezeru začali sjíždět už včera, kdy organizátoři zpřístupnili festivalové kempy.
Ve čtvrtek se v rámci zahájení nad hladinou jezera odehraje letecká show v podání Flying Bull Aerobatics Team. „Čtveřice pilotů patří mezi absolutní světovou špičku letecké akrobacie a během svých vystoupení předvádí manévry létané v rozestupech na hranici fyzikálních možností,“ uvedla Jana Kalinová z organizačního týmu.
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Hlavní hudební hvězdou festivalu pak bude britské duo Chase & Status, které se na Let It Roll vrací po třech letech a do Mostu přiveze také nový materiál z připravovaného alba. „Na scéně figurují již přes 20 let a jedná se skutečně o špičky žánru a žijící legendy. Pokud bych měla přirovnat jejich dopad na celou scénu, je to srovnatelné s příjezdem hvězdy, jako jsou Depeche Mode,“ zmínila ředitelka festivalu Mína Havlatová.
Organizátoři v programu také vypíchli kapelu Pendulum LIVE, která na rozdíl od klasického DJ setu přiveze plnohodnotnou koncertní show. Nizozemský DJ a producent Don Diablo pak v Česku poprvé představí svůj nový projekt.
Loni do Mostu přijelo na festival přes dvacet tisíc lidí. Organizátoři letos rozšířili ubytovací možnosti, celková kapacita je sedm tisíc lidí. I tentokrát bude mít akce hlukového koordinátora, který má mapovat případné stížnosti z městské zástavby na hluk.
V terénu budou také desítky policistů a zdravotníci. Policie bude mimo jiné kontrolovat, zda nejsou řidiči pod vlivem omamných látek. Hlídky posílí zdejší strážníci. „Zajistí dohled nejen v okolí festivalového areálu a jezera, ale také ve všech ostatních částech města,“ upozornil ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol.
Organizátoři doporučují návštěvníkům využít k dopravě k jezeru městskou hromadnou dopravu. Velké festivalové parkoviště bude u letiště.
Vstupenky lze zakoupit přes odkaz na webu letitroll.cz. Lístek na celý festival stojí 4 990 korun, jednodenní 2 590 korun. Obyvatelé Mostu a okolí mají slevu, vstupenka na celý festival je vyjde na 1 290 korun.
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2. srpna 2025