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U jezera Most se znovu rozduní obří festival, zahájí ho show světových pilotů

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  6:11
Druhá scéna má šířku kolem 25 metrů a výšku přes 10 metrů (na snímku). Dále se...

Druhá scéna má šířku kolem 25 metrů a výšku přes 10 metrů (na snímku). Dále se návštěvníci mohou těšit na velké šapitó o průměru 40 metrů a menší krytou scénu. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Na severu Čech se Let It Roll koná poprvé. Akce se sem přesunula po deseti...
Vyjednávání o nové lokalitě trvalo více než rok a sama výstavba festivalového...
Hudební část areálu má velikost 1,3násobku Václavského náměstí v Praze, kempová...
Pro drum & bassový žánr je klíčová vizuální stránka a Let It Roll si na ní...
22 fotografií
Oblast u jezera Most se na tři dny rozduní elektronickou taneční hudbou. Ode dneška do noci na neděli se zde koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum & bassové scény. V Mostě se uskuteční už podruhé. Návštěvníkům nabídne vystoupení více než 130 zahraničních umělců či velkolepou zahajovací show.

Hudební areál se návštěvníkům otevře dnes v poledne. Ovšem první návštěvníci se k jezeru začali sjíždět už včera, kdy organizátoři zpřístupnili festivalové kempy.

Ve čtvrtek se v rámci zahájení nad hladinou jezera odehraje letecká show v podání Flying Bull Aerobatics Team. „Čtveřice pilotů patří mezi absolutní světovou špičku letecké akrobacie a během svých vystoupení předvádí manévry létané v rozestupech na hranici fyzikálních možností,“ uvedla Jana Kalinová z organizačního týmu.

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Hlavní hudební hvězdou festivalu pak bude britské duo Chase & Status, které se na Let It Roll vrací po třech letech a do Mostu přiveze také nový materiál z připravovaného alba. „Na scéně figurují již přes 20 let a jedná se skutečně o špičky žánru a žijící legendy. Pokud bych měla přirovnat jejich dopad na celou scénu, je to srovnatelné s příjezdem hvězdy, jako jsou Depeche Mode,“ zmínila ředitelka festivalu Mína Havlatová.

Druhá scéna má šířku kolem 25 metrů a výšku přes 10 metrů (na snímku). Dále se návštěvníci mohou těšit na velké šapitó o průměru 40 metrů a menší krytou scénu.
Na severu Čech se Let It Roll koná poprvé. Akce se sem přesunula po deseti letech strávených na betonové ranveji ve středočeských Milovicích. Nové prostředí poblíž města slibuje výhody, ale zároveň představuje pro organizátory zcela jinou výzvu.
Vyjednávání o nové lokalitě trvalo více než rok a sama výstavba festivalového areálu na břehu jezera Most začala na začátku července. Brány festivalového areálu se otevřely ve čtvrtek 31. července v poledne.
Hudební část areálu má velikost 1,3násobku Václavského náměstí v Praze, kempová část je ještě rozlehlejší. „Rozlohou je to obdobné jako v Milovicích, ale je to samozřejmě úplně jiný typ prostoru,“ uvedla ředitelka festivalu Veronika Mína Havlatová. „Byli jsme zvyklí fungovat na betonové ranveji, kde to byla výzva: museli jsme vystavovat celou infrastrukturu. Tady je výhodou, že jsme blíž městu a nějaké zázemí tu je, ale je tady úplně jiný terén, takže je to pro nás úplná novinka,“ přiblížila.
22 fotografií

Organizátoři v programu také vypíchli kapelu Pendulum LIVE, která na rozdíl od klasického DJ setu přiveze plnohodnotnou koncertní show. Nizozemský DJ a producent Don Diablo pak v Česku poprvé představí svůj nový projekt.

Loni do Mostu přijelo na festival přes dvacet tisíc lidí. Organizátoři letos rozšířili ubytovací možnosti, celková kapacita je sedm tisíc lidí. I tentokrát bude mít akce hlukového koordinátora, který má mapovat případné stížnosti z městské zástavby na hluk.

V terénu budou také desítky policistů a zdravotníci. Policie bude mimo jiné kontrolovat, zda nejsou řidiči pod vlivem omamných látek. Hlídky posílí zdejší strážníci. „Zajistí dohled nejen v okolí festivalového areálu a jezera, ale také ve všech ostatních částech města,“ upozornil ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol.

Organizátoři doporučují návštěvníkům využít k dopravě k jezeru městskou hromadnou dopravu. Velké festivalové parkoviště bude u letiště.

Vstupenky lze zakoupit přes odkaz na webu letitroll.cz. Lístek na celý festival stojí 4 990 korun, jednodenní 2 590 korun. Obyvatelé Mostu a okolí mají slevu, vstupenka na celý festival je vyjde na 1 290 korun.

2. srpna 2025
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