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U jezera Most se po roce opět koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Akce trvá do zítřka a pořadatelé očekávají celkem kolem 20 tisíc návštěvníků. Program jim nabízí na 250 účinkujících, z toho přes 130 zahraničních umělců. To vše v jedinečné lokalitě, kde vyrostlo hned šest pódií.
Autor: Let It Roll
Festival zahájila letecká show. Nad hladinou jezera se představil Flying Bulls Aerobatics Team. Čtveřice jeho pilotů patří mezi absolutní světovou špičku letecké akrobacie.
Autor: Let It Roll
Piloti během jedné show běžně nalétají až 70 kilometrů, předvedou přibližně 38 akrobatických prvků a dosahují rychlosti až 420 km/h. Své umění, kterým se tedy nyní mohli pokochat i lidé v Mostě, každoročně předvádí na prestižních akcích po celém světě od závodů Formule 1 až po velké hudební festivaly.
Autor: Let It Roll
Organizátoři v Mostě znovu připravili impozantní scény a show.
Autor: Let It Roll
Festival v netradiční lokaci, tedy přímo na břehu jezera, si naplno užívají nejen návštěvníci, ale i samotní účinkující.
Autor: Let It Roll
Do Mostu přijela opravdu zvučná jména. Na seznamu vystupujících jsou například Chase & Status, držitelé Brit Awards, kteří byli nominováni na Grammy a jejichž tracky pravidelně sbírají stovky milionů přehrání. Dalšími jsou třeba Modestep, Fox Stevenson či legendární formace Pendulum.
Autor: Let It Roll
Organizátoři dlouho dopředu avizovali, že mají ambici nabídnout jeden z nejsilnějších programů ve své historii a nenechat tak diváky vydechnout.
Autor: Let It Roll
Podle organizátorů jednání s umělci trvají téměř rok. Částky za ty nejžádanější se podle Václava Mrkvičky z organizačního týmu pohybují v šestimístných částkách v eurech.
Autor: Let It Roll
Nabitý program si plnými doušky vychutnávají lidé z celého světa a různých generací.
Autor: Let It Roll
Pod pódii je nabito, atmosféra fantastická.
Autor: Let It Roll
Lidé se mohou vyřádit různě.
Autor: Let It Roll
Vzhledem k místu konání akce je jasné, že řada návštěvníků využije možnosti a skočí se osvěžit do jezera Most.
Autor: Let It Roll
Netradiční lokace je velké zpestření.
Autor: Let It Roll
Na místě je šest pódií, z toho tři krytá v podobě šapitó stanů a jedno je na vodě.
Autor: Let It Roll
Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku je nová hlavní scéna pojmenovaná Generator. Její vznik je výsledkem téměř roční práce kreativního týmu, zahraničních designérů i desítek techniků. Jde o jednu z největších festivalových konstrukcí v Evropě – je 62 metrů široká a 25 metrů vysoká.
Autor: Let It Roll
Festival doprovází tropické teploty, na což organizátoři pochopitelně reagují.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
„Máme tu kropicí vozy. Návštěvníci si navíc mohou přinést PET lahev s vodou, kterou si mohou v areálu doplnit,“ poznamenala ředitelka festivalu Mína Havlatová.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Drum and bass je žánr elektronické taneční hudby, který se zrodil v 90. letech minulého století v Británii a postupně se rozvětvil do řady podžánrů, v nichž se s přehledem orientují jen skalní fanoušci. O rozšíření žánru v České republice se postarala právě značka Let It Roll, která vznikla v roce 2002 a z původně klubové akce se rozvinul obří festival, letos se koná 17. ročník.
Autor: Let It Roll
Pro drum and bass styl je typické rychlé tempo mezi 160 a 180 údery za minutu, kde výraznou basovou linku doplňují samplery a syntezátory. Zatímco pro jednoho představuje jen nesrozumitelný hluk a monotónní bouchání, pro druhého je to čisté pohlcení, rytmus a intenzivní zážitek.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Přestože zpočátku nešlo o mainstreamovou záležitost, popularita tohoto stylu raketově roste. „Drum & bass dnes obrovsky roste po celém světě a dostává se na hlavní stage největších festivalů. Zároveň ale víme, že naši návštěvníci jsou skuteční fanoušci žánru a očekávají od nás pečlivě kurátorovaný lineup. Právě na tom jsme letos stavěli,“ řekla ředitelka festivalu Mína Havlatová.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES