OBRAZEM: Letadla, koupačka a hudební rauš. U jezera Most duní největší DnB festival

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Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl...
Oprava je odrovnávala, ale nevzdali se. Manželé oživili nádražku z 19. století
Přesně po roce se do prostor bývalé nádražní restaurace na západním nádraží v Ústí nad Labem znovu vrátil život. Podnik, jehož historie sahá přibližně do roku 1858, loni po 167 letech ukončil provoz....
U jezera Most se znovu rozduní obří festival, zahájí ho show světových pilotů
Oblast u jezera Most se na tři dny rozduní elektronickou taneční hudbou. Ode dneška do noci na neděli se zde koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum & bassové scény. V...
Tooor! Ústecký Messi baví Rakousko, gólem po výkopu rozesmál tribunu
Přezdívce ústecký Messi se tvrdošíjně bránil, ale teď ji fotbalový hračička Richard Veverka zase oprášil. V rakouském zemském poháru zaskočil hrající trenér Altmünsteru brankáře soupeře v závěru...
Český výletník: Vysypán na výsypce. Stojím na kostelu pod hromadou hlíny
Měsíční krajina? Možná trochu. Každopádně je to asi nejpodivnější turistická trasa v Česku. Cedule s názvem obce uprostřed ničeho, pode mnou kostel v podzemí, krajina připomínající step. Radovesická...
Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský
Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako...
Naše jedinečnost? Čas na pacienta. Když chce, hrajeme i karty, říká šéf hospice
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, tedy zdravotnicko-sociální zařízení, jehož cílem je zajistit důstojný konec života bez bolesti a utrpení, letos slaví 25 let své existence. A má od začátku června...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl...
Ústí pokračuje ve vítězném rozjezdu, Třinec urval remízu s Jihlavou
Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...
Liberec - Teplice 0:1, domácí hráli dlouho v devíti, jediný gól vstřelil Mareček
Hned dvě červené karty pro domácí výrazně ovlivnily severočeský souboj. Už v úvodní minutě šel ze hřiště Vasil Kušej a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Fotbalisté Teplic...
Rybáři vytáhli z Labe v Povrlech utonulého. Okolnosti jeho smrti zjišťuje policie
V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili v sobotu dopoledne utonulého muže, zatím nezjištěné totožnosti, u sebe neměl žádné doklady. Na tělo v řece upozornili svědci. Podle prvotních informací z...
OBRAZEM: Letadla, koupačka a hudební rauš. U jezera Most duní největší DnB festival
U jezera Most se po roce opět koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Akce trvá do zítřka a pořadatelé očekávají celkem kolem 20 tisíc návštěvníků. Program jim nabízí na 250...
Těžký odchod z Litvínova i ráj v Liberci. Co Baránka čeká dál?
Litvínov? Radši zapomenout! Liberec? Oáza! Hokejový obránce Marek Baránek po roztodivné sezoně vyhlíží nabídku buď z extraligy, kde už platí za inventář, nebo z ciziny. A mezitím trénuje s...
Mám trénovat manželku? Jak Šustáček vyřešil mostecký rodinný vykřičník
Pokud by o nich točili Manželské etudy, jejich příběh by nabídl pořádně pikantní zápletku – on hlavní kouč, ona jeho svěřenkyně. Matěj Šustáček právě kvůli tomu, že by měl trénovat svoji ženu, váhal,...
Z rypadla bude mamut. Umělci vyrobí unikátní sochu ze šrotu těžařských strojů
Dva nákladní vozy s kovovým materiálem z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů odjely z Dolů Bílina. Deset tun železa míří do Brna, tam z něj umělci vytvoří sochu mamuta. Dílo se na počátku...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Podepsali Chartu, ale ve sbírkách zůstali. To mě překvapilo, říká šéfka galerie
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích na letošní letní sezonu připravila výstavu připomínající výtvarné umělce, kteří se v období normalizace rozhodli hájit svobodu tvůrčího projevu i...
Český výletník: Vysypán na výsypce. Stojím na kostelu pod hromadou hlíny
Měsíční krajina? Možná trochu. Každopádně je to asi nejpodivnější turistická trasa v Česku. Cedule s názvem obce uprostřed ničeho, pode mnou kostel v podzemí, krajina připomínající step. Radovesická...