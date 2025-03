Kvůli opravám město pokácelo desítky javorů. Usmažíme se tu, hořekují lidé

Na jedné z hlavních ulic z centra města pracovníci během pondělka pokáceli 50 javorů. Kořeny stromů zasahovaly do ochranného pásma vodovodního a plynového potrubí vedoucího pod chodníky a znemožňovaly podle mluvčí nezbytnou obnovu důležité infrastruktury.

Javory v Dlouhé ulici byly od počátku 90. let minulého století. Už tehdy bylo podle mluvčí města Michaely Rozsypalové jasné, že existence stromů bude pouze dočasná, a to právě do doby, než bude nutná rekonstrukce inženýrských sítí.

Vodovod v Dlouhé ulici pochází z roku 1935 a má řadu vad, například korozi či praskliny. Zastaralý je rovněž plynovod. Současně s tím se v ulici opravuje více než 100 let stará kanalizace. Investorem rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu je Severočeská vodárenská společnost. Výměnu plynového potrubí zajišťuje společnost GasNet.

V návaznosti na rozsáhlý zásah do povrchů chodníků i vozovky, který si výměna sítí vyžádá, plánuje město celý uliční prostor revitalizovat. Nová výsadba je navržená tak, aby stromy nebyly s infrastrukturními sítěmi v žádné kolizi a mohly na svém místě zůstat i při dalších případných opravách v budoucnu, uvedla Rozsypalová.

„Na novou výsadbu jsme navrhli rychle rostoucí jilmy s hustou korunou. Tyto stromy jsou o trochu vyšší než stávající javory a jejich koruna začíná výš nad zemí,“ uvedl architekt a autor urbanistické studie budoucí podoby Dlouhé ulice Jiří Kugl. Jilmů bude méně, než bylo javorů, ale nadále budou podle architekta vytvářet efekt aleje a poskytnou dostatečný stín. Součástí uliční zeleně mají být květinové záhony.

Úpravy povrchu v Dlouhé ulici budou podle Rozsypalové moci navázat až v okamžiku, kdy tam skončí práce na výměně sítí. Bude to nejspíše během příštího roku. V současné době je hotová studie a připravuje se projektová dokumentace.

Součástí prací bude výměna povrchu chodníků a vozovky. Zámkovou dlažbu na chodnících a asfalt na vozovce nahradí kamenná dlažba v různých barevných kombinacích ze žulových kostek různých formátů a různého kladení, podobně jako v jiných částech městské památkové rezervace v Litoměřicích. Práce v Dlouhé ulici částečně omezují provoz.

Kácení javorů lidé čile komentují na sociálních sítích. „Ve Francii mají v ulicích obrovské platany a nekácí je při každé potřebné rekonstrukci,“ zní například jeden z názorů.

„Chápu ze některé možná kořeny prorůstaly k inženýrský sítím a asi nebylo zbytí, ale alespoň některé přece mohli páni architekti zakomponovat do nového návrhu. Vždyť se tady v létě na rozpálené dlažbě usmažíme,“ píše se v dalším.

„Nová výsadba je sice bohulibá, avšak než ty stromy vyrostou, jestli vůbec v těchto suchých letech, tak to budou léta! Hrozný trend vše vykácet a zničit!“ nelíbí se dalšímu z diskutujících.