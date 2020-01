Zastupitelé Ústeckého kraje uctili oběti z Vejprt i senátora Kuberu

„Kolega Kubera si takové rozloučení zaslouží. Já osobně jsem ho znal téměř 30 let, byl to významný politik jak regionální, tak na celostátní úrovni. V zastupitelstvu to byl náš kolega a je to to jediné, co jsme pro něj mohli udělat,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

„Já jsem si s Jardou velice dobře rozuměl. Sice jsme na spoustu věcí měli rozdílné názory, ale když jsme si něco řekli, tak to platilo. A věděli jsme, že to oba myslíme upřímně,“ dodal Bubeníček.

Na rozloučení s Jaroslavem Kuberou přijedou do Teplic i někteří státníci a diplomaté. Město, v jehož čele Kubera stál téměř čtvrt století, organizuje shromáždění v Krušnohorském divadle.

Veřejnost se bude moci do malého sálu divadla přijít s bývalým primátorem rozloučit 3. února zřejmě od 11:00, odpoledne se bude konat pietní shromáždění v pražském Rudolfinu.

Novým zastupitelem se za Kuberu, který náhle zemřel minulé pondělí, stal místopředseda krajské ODS a mluvčí Památníku Terezín Tomáš Rieger, který dnes také složil slib.

„Je to vše ještě velmi čerstvé a přišlo to rychle. Jako všichni jsem se to dozvěděl minulé pondělí a nejprve jsem tomu odmítal věřit. Rozhodně chci navázat na činnost pana Kubery, i když to bude těžké,“ řekl Rieger.

Zastupitelé dnes také schválili pomoc milion korun pro Vejprty, kde předminulou neděli ráno při požáru domu pro mentálně postižené zemřelo osm mužů a tři jsou stále v nemocnici.

„Město by peníze mělo mít koncem týdne a je na něm, jak je využije. Zda na opravy, nebo vybavení,“ sdělil hejtman.



Poslanec Pavel Růžička (ANO) zastupitelům řekl, že největší problém při požáru ve Vejprtech bylo podle něj to, že byl zpozorován, až když už začaly prohořívat stropní konstrukce.

A upozornil, že se připravuje změna legislativy tak, že zařízení pro pobytové sociální služby pro více než 50 klientů budou muset mít pevně instalovanou požární signalizaci napojenou na centrálu hasičů.

Náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD) ovšem upozornil, že se zejména pro městské a soukromé organizace to bude znamenat velké výdaje. Třeba Vejprty mají přes 300 klientů ve svých domovech se sociální péčí.