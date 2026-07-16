Podle svědectví sousedů, která má redakce k dispozici, totiž policie nereagovala na ojedinělý zkrat, ale jde o vyvrcholení desítky let trvajícího napětí.
Pro ránu nejde daleko, ženu tyranizuje již třicet let, říkají o Foldynovi sousedé
Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Udělali ze mě obětního beránka, říká lékař
Případ internisty z děčínské nemocnice, kterého krajská kriminální policie prověřuje pro podezření z trestného činu vraždy spáchané na více osobách, nabývá v posledních dnech výrazně většího rozměru....
Pár dnů staré štěně někdo hodil v pytli do potoka. Zachránili ho, ale jen na chvíli
V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené novorozené štěně. Záchrana se podařila a hasiči mu našli i náhradní fenu. Psí miminko však i přes urychlené zajištění...
Na D8 byly uzavřené tunely. Policisté vyváděli z kolon kvůli horku auta s dětmi
Kvůli technickému problému byly na dálnici D8 uzavřeny oba tunely Panenská – ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu. Policie na místě vyváděla z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují...
Brutální týrání děťátka soudkyni šokovalo, matka a expartner mu zlomili žebra i loket
Na čtyři roky do vězení poslal dnes lounský okresní soud bývalé partnery Zdeňka N. a Kristýnu H. za brutální týrání dnes čtyřletého chlapce. Podle soudu mu velmi vulgárně nadávali a několikrát týdně...
Sto metrů pod zemí. Jeskyňáři na pár dní v roce odemykají skrytý fluoritový důl
Stěny hrající odstíny mléčné, žluté i hluboké fialové barvy, které desítky let znali pod Děčínským Sněžníkem jen horníci, mohou nyní obdivovat turisté. Jeskyňáři letos bývalý fluoritový důl...
Pro ránu nejde daleko, ženu tyranizuje již třicet let, říkají o Foldynovi sousedé
Případ poslance a vlivného člena hnutí SPD Jaroslava Foldyny, kterého policie po incidentu v jeho děčínském domě vykázala na čtrnáct dní a zabavila mu legálně držené zbraně, nabízí dramatický náhled...
USK míří v Eurolize do Bourges, Žabiny zahájí kvalifikaci proti Crvené zvezdě
Basketbalistky ZVVZ USK Praha se utkají v Eurolize v základní skupině D s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konut, nebo Panathinaikos...
Ústecký tygr Bulan odcestoval do Anglie. Chov tygrů malajských v zoo tak skončil
Ústeckou zoologickou zahradu opustila jedna z výrazných zvířecích tváří. Samec tygra malajského Bulan odcestoval před pár dny do britského Hamerton Zoological Park. Má vytvořit chovný pár se zdejší...
Kämpfovi prvního litvínovského centra přenechám, je starší, žertuje David Kaše
Na otázku, jestli hokejový Litvínov po příchodu zámořské posily Davida Kämpfa poskládá elitní lajnu K+K+K, odpověděl útočník David Kaše pohotově. „Myslíte Kaše – Kaše – Koblasa? “ rozesmál se...
Häkkinen v Mostě řídil unikátní formuli, jeho dcera tam za Česko pojede ve F4
Legendární příjmení Häkkinen a Most? Ano, to ladí! Hvězdný pilot formule 1 Mika Häkkinen kdysi na severočeském okruhu propagoval dvousedadlovou formuli McLaren, o prvním srpnovém víkendu si na...
Přípravou vraždy chtěla jen upoutat pozornost, řekl soud. Ženě zmírnil trest
Ženu, kterou policie zadržela v obchodním domě v centru Ústí nad Labem s nožem v kapse, poslal ve středu odvolací soud na pět let do vězení. Zmírnil tak verdikt prvoinstančního soudu, který...
Plánoval masakr v žateckém azylovém domě, řekl soud. Muži uložil deset let
Krajský soud v Ústí nad Labem uložil ve středu deset let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou muži, který byl obžalován za přípravu několikanásobné vraždy v azylovém domě v Žatci. Rozhodnutí není...
Barokní chrám sv. Štěpána v Litoměřicích se dočká kompletní obnovy interiéru
Barokní katedrálu svatého Štěpána na Dómském pahorku v Litoměřicích čeká kompletní rekonstrukce interiéru. Zájemcům, kteří by se chtěli pokochat její krásou, zbývají už poslední týdny, kdy ji mohou...
Brutální týrání děťátka soudkyni šokovalo, matka a expartner mu zlomili žebra i loket
Na čtyři roky do vězení poslal dnes lounský okresní soud bývalé partnery Zdeňka N. a Kristýnu H. za brutální týrání dnes čtyřletého chlapce. Podle soudu mu velmi vulgárně nadávali a několikrát týdně...
O nároku firmy na náhradu za zmařené elektrárny se rozhodne znovu, řekl ÚS
Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek, který uznával nárok společnosti Wind Technology na náhradu od státu za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. Obvodní soud pro Prahu 10 musí rozhodovat...
Soud snížil tresty v kauze podvodů při vydávání řidičských průkazů
Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem dnes snížil tresty vězení dvěma obžalovaným v případu rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Zkušebnímu komisaři Radku Šampalíkovi...
Bylo to jinak. Řidič auta rozvážející pečivo si vymyslel loupežné přepadení
Řidič auta rozvážející pečivo v Rumburku na Děčínsku a jeho okolí si vymyslel loupežné přepadení. Zloději ho prý okradli o více než 63 tisíc korun. Při vyšetřování však začaly vycházet najevo...