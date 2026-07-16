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Pro ránu nejde daleko, ženu tyranizuje již třicet let, říkají o Foldynovi sousedé

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  16:25

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Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Jaroslav Foldyna (SPD). (5. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Případ poslance a vlivného člena hnutí SPD Jaroslava Foldyny, kterého policie po incidentu v jeho děčínském domě vykázala na čtrnáct dní a zabavila mu legálně držené zbraně, nabízí dramatický náhled do zákulisí jeho rodinného soužití. Zatímco sám politik hovoří o své nevině, lidé z jeho okolí vykreslují výrazně temnější obraz.

Podle svědectví sousedů, která má redakce k dispozici, totiž policie nereagovala na ojedinělý zkrat, ale jde o vyvrcholení desítky let trvajícího napětí.

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