Krajský soud dnes poslal Ondřeje Malého za pobodání muže v parku v Ústí nad Labem na čtyři roky do vězení. Konflikt vyvolal podle soudu poškozený. Ač byl Malý obžalován z pokusu o vraždu, senát čin...

Bude risk zisk? Basketbalisté Děčína věří, že ne. Jejich soupeř v ligovém čtvrtfinále Písek odehraje své historicky první play off na zimním stadionu, kde ho požene za postupem nejméně dva a půl...

Loni historické finále, letos obhajoba? Basketbalové Ústí zatočilo s krizí, vyléčilo bolístky a jeho šéf Tomáš Hrubý před startem ligového play off nažhaveně hlásí: „Kdo vysoko nemíří, vysoko...

Mezi svéráznými majiteli ústeckého fotbalu a městskými politiky to poprvé zaskřípalo. Opozice žádala, aby zastupitelstvo odebralo FK Viagem správu Městského stadionu, návrh ovšem přijatý nebyl....

Stěhování závodu firmy HP Pelzer ze Žatce do Kadaně nejde tak rychle, jak její vedení dříve slibovalo. Výroba tady úplně neskončí ani v letošním roce. Obyvatelé Žatce společnost, která vyrábí...

Konečného konečná? Ve 46 letech boxoval, pak chtěl pivo a říkal: Jsem dojatý

Když je tvrďák naměkko... Sobotní návrat boxerského nezmara Lukáše Konečného ve 46 letech do profesionálního ringu byl vítězný i dojemný. A definitivně poslední? „Měla by to být konečná,“ tvrdil...