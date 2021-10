Podnikatelka vyrábí plyšové hračky pro psy. Inspiraci hledá u svých dětí

„Po nějaké době na mateřské jsem cítila, že potřebuji něco dělat, víc zaměstnat mozek. Domů jsem si přivezla starý šicí stroj po babičce a ušila prvního plyšáka, byla to krysa. Následovaly další hračky pro psí salon mé kamarádky,“ vzpomíná maminka tří kluků ve věku 10 let, 8 let a jeden měsíc na začátek plyšového podnikání.



První ručně šité výtvory, tehdy pod jménem Janie4Pets, si našly své zákazníky především v komunitě lounských kynologů, do níž patří. „Od té doby prošly velkou proměnou, ty první byly fakt ošklivé. Lidé si je ale i tak kupovali. To mě motivovalo k dalšímu šití,“ vypráví o svých začátcích.

Hračky postupně zdokonalovala na základě postřehů a nápadů kynologů. „Chodila jsem na cvičák s hračkami, kde jsme je testovali na psech. Ladili jsme tvary, způsob prošití, množství a materiál jednotlivých vrstev,“ říká Dušková.

„Ani tak ale nejsou proti ostrým zubům pejsků a jejich ničící vynalézavosti zcela imunní. Když pejsek začne hračku žvýkat, nevydrží žádná. Ideální je používat je pro společné hry či jako motivační pro výcvik a agility, tak vydrží déle,“ doporučuje.



Jana Dušková Vystudovala magisterský obor podnikové finance na ústecké univerzitě. Po studiích pracovala jako podniková účetní. Má dva psy – dlouhosrstou kolii a coton de tulear. Nějakou dobu se věnovala agility, což je sport se psy, kdy psi překonávají různé druhy překážek. S rodinou žije v Lounech. „Inspirují mě mé děti. Díky nim člověk opět rozvíjí část fantazie, o kterou jako dospělí přicházíme.“

Inspirace na podobu zvířecích hraček přichází sama. „Inspirují mě mé děti. Díky nim člověk opět rozvíjí část fantazie, o kterou jako dospělí v tom shonu okolo nás přicházíme. Také první, kdo novou hračku testuje, jsou moji kluci a dva naši pejsci,“ líčí.

Kromě technologie výroby ladila Jana Dušková i výběr materiálů, ze kterých jsou hračky ušité. Otestovala několik dodavatelů, než byla s kvalitou plyšových, fleecových látek a dalších doplňků spokojená. Hračky jsou několikrát sešité pevnější technickou nití, která se používá například při šití obuvi.

Zákazníků přibývalo a po dvou letech od prvních hraček jí začal být obývací pokoj těsný. Přestěhovala se do větších prostor a přijala první zaměstnance.

Název značky se změnil přirozeně na Pískací potvůrky. „Nikdo totiž hračkám neřekl jinak, protože v našem sortimentu jsou mravenci, krysy, myši, vosy, sršni, žáby… prostě samá havěť,“ usmívá se podnikatelka.

Vyrábí dvanáct druhů pískajících plyšáků

V současné době pod rukama čtyř zaměstnankyň vzniká dvanáct druhů plyšových zvířat s pískátky uvnitř tělíček, několik typů přetahovadel a další druhy hraček. Sortiment zahrnuje také deky pro psy. V dílně vyrábí rovněž hračky pro kočky, do kterých je možné nechat přidat sušené bylinky – šantu kočičí nebo kozlík lékařský.

„Na přání je možné vyšít na hračku jakékoliv jméno. Je možné vynechat pískátko, jsou i pejsci, kterým pískací zvuk vadí,“ popisuje Dušková.



Mezi zákazníky je nejoblíbenější hračkou rejnok. Šije se ve třech velikostech v různých barevných kombinacích. „Tělíčko je vyplněno pískátkem a malým množstvím výplně. Křídla jsou bez výplně. Fleecový ocásek umožňuje přetahování,“ přibližuje hračku Dušková.

Pejsci milují také hračky s kožešinovými doplňky. „Vzniklo to právě na základě poptávky od kynoložky, která si přála na hračku přišít kožešinu. Mělo to velký úspěch, psi to milují. Používáme buď umělou kožešinu, nebo pravou – králičí a ovčí,“ zmiňuje podnikatelka.

Covid jako zatěžkávací zkouška

Covidové období bylo pro dílnu zatěžkávací zkouškou. „Všechny jsme tu maminky, takže když se zavřely školy, zůstaly s dětmi doma a musela jsem řešit, jak pokrýt rozpracované objednávky. Na několik měsíců nastal i velký pokles zakázek. Nejistota, jak dlouho to potrvá, byla pro všechny velmi stresující,“ přiznává.

„Poté, co se společnost oklepala po prvních covidových měsících, začala se situace zlepšovat a v současné době rosteme. Měsíčně ušijeme kolem 700 hraček. Část pokrývají objednávky z e-shopu, spolupracujeme také s obchody, kam výrobky dodáváme. Nedávno jsem rozšířila tým zaměstnankyň a všichni tu doufáme, že to nejhorší je za námi,“ přeje si.



Z Loun Pískací potvůrky putují do různých koutů České republiky, i do zahraničí. V letošním roce podnikatelka navázala spolupráci s velkým odběratelem v severských zemích, kde si pejskaři oblíbili hračky s kožešinou.

„Často jsem unavená, ale když vidím, jaký kus cesty jsme všichni ušli, tak jsem spokojená. Mám kolem sebe skvěle sehraný tým. Na začátku bych si nikdy neřekla, že se dostaneme tak daleko, a kdo ví, co nás ještě čeká,“ poznamenává Dušková.