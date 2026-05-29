Na několika místech Ústeckého kraje už samosběr jahod probíhá. Především na Litoměřicku, které patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější jahodářské oblasti v republice.
Zájem lidí je podle pěstitelů tradičně obrovský a během víkendů bývají některé plantáže vybrané už během dopoledne.
Rodinná farma Hrdlička v Dolánkách
Aktuálně probíhá samosběr například na Rodinné farmě Hrdlička v Dolánkách nad Ohří. Odstartoval 26. května a pokračovat bude také v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin. Za kilogram jahod zde lidé zaplatí 120 korun.
Farma patří mezi první v regionu, které letošní sezonu zahájily. „Samosběry jahod každoročně patří mezi nejoblíbenější akce na naší farmě. Jahody jsou čisté, sladké a ve vyvýšených truhlících, takže se nemusíte ohýbat,“ uvádí farma na svých webových stránkách.
„Nedokážeme dopředu odhadnout rychlost zrání ani celkový zájem lidí, proto termíny samosběru zveřejňujeme postupně. Zatím navíc nevíme, jestli bude samosběr pokračovat i příští týden,“ dodávají farmáři.
Jahody z Brozan, Černěvsi a Svádova
Naopak známá Jahodárna Brozany zatím ještě vyčkává. „Začátek samosběru plánujeme přibližně na začátek června. Přesný termín bude záležet na počasí a zrání jahod,“ uvádí farma na svém facebooku. Cena samosběru zde byla pro letošní rok stanovena na 89 korun za kilogram.
Příští týden plánuje spuštění samosběru také Farma Samosběr Černěves u Roudnice nad Labem. Cena zde bude mezi 70 až 80 korunami za kilo.
Na první velkou sklizeň se připravuje také Farma Stebno u Petrohradu na Podbořansku. Samosběry zde bývají každoročně velmi vyhledávané. Letos pěstitelé potvrzují, že samosběr opět proběhne, zahájení ale plánují až během června podle počasí a dozrávání jahod. V minulých letech zde lidé platili okolo 70 korun za kilogram.
V Zahradě Svádov na Ústecku samosběr zatím zahájen nebyl, zákazníci si ale mohou jahody denně zakoupit přímo ve Svádově vždy od 9 do 14 hodin nebo ve stáncích na Mírovém náměstí a u Hraničáře v Ústí nad Labem.
Zahrada Svádov očekává, že největší množství jahod dozraje během druhého týdne v červnu, kdy by mohl být zahájen také samotný samosběr. Cena jahod prodávaných v košíku aktuálně vychází na 156 korun za kilogram.
Kolik stojí jahody a jak dlouho zrají
Letošní jahody jsou kvůli chladnějším nocím častěji sladší a aromatičtější, upozorňují pěstitelé. Na polích se objevují hlavně odrůdy jako Clery, Sonata, Flair nebo Asia.
Lidé mají o samosběry každoročně velký zájem nejen kvůli nižší ceně, ale také kvůli čerstvosti ovoce. Některé farmy proto doporučují vyrazit na sběr hned ráno, kdy bývá největší výběr a nižší teploty.
Ceny samosběrů v České republice letos obecně mírně vzrostly. Ve většině regionů se pohybují přibližně mezi 80 až 120 korunami za kilogram. Přesto zůstává samosběr výrazně levnější než nákup českých jahod v supermarketech, kde se ceny často pohybují mezi 180 až 250 korunami za kilogram.
