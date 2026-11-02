Kolikrát jste viděla film Zápisník alkoholičky?
Jen jednou. Na premiéře.
Vážně? Já myslela, že víckrát, když jste si v něm zahrála.
Ne, ne. Já nemám potřebu se vidět. A opakovaně už vůbec ne. (smích)
Ale řekněte mi, jak se vůbec semlelo, že jste se ocitla v roli oddávající, před níž si řeknou své „ano“ partneři, které ztvárnili Tereza Ramba a Miloslav König?
Zápisník alkoholičky byl třetí projekt Dana Svátka v našem kraji a třetí projekt, na kterém jsme s ním jako filmová kancelář úzce spolupracovali. Dan má tendenci do svých filmů obsazovat lidi, kteří na nich nějak spolupracují. Takže se v nich běžně objevují členové štábu, ale i další. Já dostala nabídku na roli už při natáčení filmu Úsměvy smutných mužů. (smích) Mám tam svoje dvě vteřiny slávy vedle Honzy Plouhara a Ondry Malého. U Zápisníku alkoholičky už to byla trochu větší úloha. Asistent režie přišel s teorií, že když tedy pracuji na úřadě, mohla bych být oddávající. A tak jsem dostala roli, ve které už jsem musela i mluvit.
Kvůli akční scéně v Litoměřicích jsme jednou museli zastavovat vlak na trati.