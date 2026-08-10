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Roste už od poslední doby ledové, ale rychle mizí. Květinu se pokusí zachránit

Miroslava Strnadová
  6:30

Hvězdnice alpská se vyskytuje v severních Čechách na posledních třech lokalitách. | foto: Ondřej Nitsch

Hvězdnice alpská, nápadně kvetoucí skalnička s fialově modrými květy a žlutým středem, se vyskytuje v severních Čechách na posledních třech lokalitách. Jde o kopce Bořeň a Sedlo v Českém středohoří a vrch Klíč v Lužických horách, kde má specifické podmínky k růstu. Aby z těchto lokalit definitivně nezmizela, spouští Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) speciální záchranný program.

Kriticky ohrožená skalnička patří mezi takzvané glaciální relikty – tedy druhy, které u nás přežívají už od konce poslední doby ledové. „Domov má na prosluněných skalních plošinkách a kamenitých svazích. Ty však postupně zarůstají a velkým problémem je rovněž postupující klimatická změna,“ upozornila Kateřina Tremlová, botanička z AOPK ČR.

K jejímu úbytku přispívají i sami lidé – rostliny na skalách často neúmyslně sešlapou turisté nebo horolezci. V minulosti navíc populace hvězdnice oslabovali i sami skalničkáři, kteří si ji ze skal odnášeli do svých zahrad.

K záchraně hvězdnice má přispět takzvaný regionální akční plán, v jehož rámci budou odborníci vyřezávat náletové dřeviny a pročišťovat skalní štěrbiny, kde malé rostlinky klíčí. Botanici budou plochy také pravidelně prosvětlovat a odstraňovat z nich vzrostlejší rostliny, které hvězdnici stíní.

„Nezbytné jsou také výsadby rostlinek vypěstovaných v botanických zahradách ze semen odebraných přímo v terénu. Při suchu, které panuje kvůli klimatické změně v letních měsících, se v tomto kritickém období plánuje i jejich dočasné zavlažování,“ doplnila jedna z autorek záchranného programu Tereza Pokorná z AOPK.

Odborníci budou zároveň provádět i výzkum, aby objasnili příčiny slabé přirozené obnovy a nízké klíčivosti semen.

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Na hvězdnici je tak stále vzácnější narazit i na místech, kde se stále vyskytuje. Z dat AOPK vyplývá, že na Bořni nedaleko Bíliny se počet trsů této skalničky za posledních 20 let snížil ze 135 na 50.

Na Sedle na Litoměřicku botanici zaznamenali tři trsy a na vrchu Klíč spočítali 23 trsů. V minulosti byla hvězdnice alpská také na dalších skalních vrších regionu, odkud však bohužel postupně vymizela.

Pokud se podaří stávající populace na Bořni, Sedle a Klíči stabilizovat, plánují botanici hvězdnici alpskou navrátit i na další skalní vrchy v severních Čechách, kde v minulosti běžně rostla. Péče o její stanoviště navíc pomůže i dalším vzácným druhům rostlin a živočichů, které mají podobné nároky na životní prostředí.

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