„K nehodě došlo na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána,“ uvedli policisté na síti X. Z fotografií je patrné, že se srazilo několik kamionů i jiná vozidla.
„Osobní vozidla mířící do Německa jsou odkláněna na komunikaci číslo 13. Pro kamionovou dopravu je provoz v místě nehody zcela zastaven. Žádáme řidiče, aby využili objízdné trasy, respektovali dopravní značení a pokyny policistů,“ doplnila policie.
Záchranáři na místě ošetřili dva Nizozemce. „S lehkými zraněními jsme je následně transportovali do chomutovské nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Patrik Christian Cmorej.