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Hromadná nehoda. V mlze se srazilo několik kamionů, tah na Německo stojí

  14:22
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Dopravní nehoda několika vozidel na silnici I/7 na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána (11. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

Na silnici I/7 na Chomutovsku se srazilo několik aut. Jejich přesný počet zatím policie neuvedla. Karambol každopádně komunikaci výrazně blokuje, kamiony aktuálně neprojedou.

„K nehodě došlo na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána,“ uvedli policisté na síti X. Z fotografií je patrné, že se srazilo několik kamionů i jiná vozidla.

Dopravní nehoda několika vozidel na silnici I/7 na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána (11. listopadu 2026)

Fotogalerie

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„Osobní vozidla mířící do Německa jsou odkláněna na komunikaci číslo 13. Pro kamionovou dopravu je provoz v místě nehody zcela zastaven. Žádáme řidiče, aby využili objízdné trasy, respektovali dopravní značení a pokyny policistů,“ doplnila policie.

Záchranáři na místě ošetřili dva Nizozemce. „S lehkými zraněními jsme je následně transportovali do chomutovské nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Patrik Christian Cmorej.

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