Hrobky významných Ústečanů mají šanci na opravu, město je chce převzít

„Cena takto vyšla pode kvalifikovaného odhadu, oprava jedné hrobky stojí mezi 120 a a 380 tisíci korun. Nyní musí převzetí hrobek schválit zastupitelé. Myslím si, že by to mělo být schváleno,“ řekl ve středu po jednaní rady města náměstek primátora Ústí nad Labem Pavel Tošovský (ODS).

Ve městě chátrají hrobky slavných rodů Wolfrumů, rodiny Futerových, Baseltů a Köhlerů, které jsou na městském hřibově v Krásném Březně, a hrobky továrníků Johanna Schichta a Alexandra Wölfela na hřbitově Střekov. Všechny pozemky jsou v majetku města.

Výše zmíněná cena se týká pěti hrobek. Nejasnosti zatím ještě panují kolem nákladů na opravu hrobky rodiny Futerových.

„Abychom mohli hrobky opravit, někdo je musí vlastnit. Město se toho chce zhostit, abychom zde neměli ostudné, zanedbané historické hrobky, a budeme jednat s ministerstvem kultury o jejich převzetí. Až je budeme vlastnit, můžeme podniknout další kroky a žádat o dotace na jejich opravu. Jednáme i s potomky některých rodin a někteří z nich by přispěli,“ sdělil Tošovský.

Město chce na opravu získat dotace jak z ministerstva kultury, tak kraje či Česko-německého fondu budoucnosti.

Pokud zastupitelé převzetí hrobek na prosincovém jednání schválí, podle Tošovského město hned v lednu požádá ministerstvo o jejich převod do majetku města.

„Pro opravu každé hrobky se bude muset udělat přesný rozpočet, jednu bychom mohli opravit už do konce příštího roku,“ věří Tošovský.

Jedna už nemusí přečkat zimu

O záchranu hrobek dlouhodobě usiluje spolek Krásné sousedění, který již v listopadu 2016 udělal „Pohřební procesí“, které upozornilo, že historické dědictví je zapomenuto. Obrat k lepšímu tak začíná po pěti letech.

Aleš Bárta, jeden ze členů spolku, tuto změnu vítá. „Ale město nemusí na nic čekat, podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj jsou všechny sakrální stavby, o které se deset let nikdo nestará, v majetku toho, kdo vlastní pohřebiště. U těchto historických staveb je to automatické. Krok města mi proto přijde zvláštní. Ale jinak je to samozřejmě výborné,“ pronesl Bárta.

Jak přitom poukázal, hrobky chátrají roky a třeba ta rodiny Köhlerů už další zimu nemusí přečkat. „Doufám, že ano, záležet bude na tom, jaká bude zima. Panu Tošovskému jsem již říkal, že pokud město hrobky převezme, může se obnovit řízení o prohlášení za kulturní památku. V momentě, kdy se to stane, fond na obnovu sakrálních památek je docela velký a dala by se poměrně snadno zajistit oprava,“ dodal Bárta.